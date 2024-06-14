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Эксперт рассказал, как теперь будет работать внебиржевой валютный рынок

Эксперт рассказал, как теперь будет работать внебиржевой валютный рынок - 14.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как теперь будет работать внебиржевой валютный рынок

Внебиржевые торги с лотами не менее 100 тысяч долларов доступны только профессиональным участникам рынка и их крупным клиентам, при этом крупные компании,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:21+0300

2024-06-14T15:21+0300

2024-06-14T15:21+0300

экономика

россия

валютный рынок

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Внебиржевые торги с лотами не менее 100 тысяч долларов доступны только профессиональным участникам рынка и их крупным клиентам, при этом крупные компании, например экспортеры, смогут заключать сделки только с теми банками, с которыми они работают, и по тому курсу, который им предложат, рассказал РИА Новости президент ACI Russia Евгений Егоров. США в среду ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок. "Внебиржевые торги доступны только профессиональным участникам рынка и их крупным клиентам. Раньше стандартный минимальный лот на покупку или продажу валюты был 1 миллион долларов, сейчас, наверное, меньше, но скорее всего, не меньше 100 тысяч долларов. Какое-то время назад биржевых торгов валютой на российском рынке не было, на западном до сих пор нет", - рассказал Егоров. АЛЛО! ПО КАКОЙ ЦЕНЕ У ВАС ДОЛЛАРЫ? Как происходит механизм торгов: клиент работает только со своим банком, это значит, что банк ему ставит свои котировки, а банк уже работает на межбанковском рынке (то есть сделки заключаются между банками) для своих целей. Соответственно, торги с клиентами проходят по широкому спреду (спред – курсовая разница между покупкой и продажей), а на межбанковском рынке, условно говоря, по узкому спреду, рассказывает Егоров. Для самих клиентов банков непосредственное участие в торгах на межбанке практически недоступно. Для участия на этом рынке необходима развитая транзакционная инфраструктура, указывает он. "Для этого также нужен какой-то канал коммуникации. Раньше это был телефон, телеграф, потом стали появляться зарубежные специализированные системы. Сейчас такими каналами могут выступать мессенджеры. Например, дилер говорит "хочу продать полмиллиона долларов" по 88,50 рубля за доллар. А другой говорит: "Я у тебя куплю по 88,30 рубля за доллар". Где-то посередине они сойдутся на сделку", - рассказывает президент ACI Russia. Кроме того, есть еще брокеры, в том числе электронные – посредники, которые собирают заявки, в коммуникационной системе ставят цены, но не обозначают имена банков, чтобы это было анонимно и не получалось так, что продает крупный игрок и об этом знают все, а покупают какие-то маленькие банки, иначе в таком случае рынок упадет. Поэтому брокер говорит: "Цена 88,30 рубля на 88,50 рубля за доллар". Брокер знает, кто покупает и кто продает, но его обязанность никому это не раскрывать, продолжает эксперт. ЛУЧШАЯ ЦЕНА Что происходит со стороны клиента: компании, особенно крупные, одновременно работают с множеством банков. Компания может опросить банки, какую цену ей могут предложить, и по той цене, которая для нее лучше, продаст, говорит Егоров. "Заключить сделку не было проблем, нет и не будет. Проблема ее провалютировать, то есть рассчитать. Когда клиент работает с банком, этой проблемы нет, потому что это внутренние проводки. Есть доллары на счетах, и банк без проблем рассчитается со своим клиентом", - подчеркивает он. "А вот рассчитаться между банками намного сложнее. Например, могут возникать сложности, даже когда одна "дочка" нерезидента платит другой "дочке" нерезидента, так как "все рассматривается под лупой". В результате может сложиться так, что у каждого крупного банка с теми остатками валюты, которые образовались у клиентов, будет какой-то внутренний рынок", - говорит эксперт. Раньше клиенты торговали на бирже и видели курс, а также то, что заявка стоит в "стакане". Межбанковский рынок такого не предоставляет – никогда не предоставлял и не собирается этого делать. Будут очень широкие спреды, и скорее всего рынок будет сильно фрагментирован, у каждого крупного банка будут свои курсы, причём они могут и пересекаться, резюмирует Егоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валютный рынок