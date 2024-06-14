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Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию
Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию
На российские население, армию и силовые структуры идет массированная информационная атака, она хорошо выверена и оплачена. Об этом заявил секретарь Совета... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:09+0300
2024-06-14T12:16+0300
сергей шойгу
атака
россия
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АСТРАХАНЬ, 14 июн - ПРАЙМ. На российские население, армию и силовые структуры идет массированная информационная атака, она хорошо выверена и оплачена. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.Чиновник выступил в пятницу, 14 июня, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО, которое проходит в Астрахани. Шойгу предложил обсудить вопросы информационной безопасности в условиях СВО."Идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям - это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния - информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы, силовые структуры, так и, безусловно, на население нашей страны", - сказал он.Шойгу добавил, что в этой сфере очень много аспектов. Ранее глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что хакерские атаки на Россию с территории сопредельных государств стали основным источником утечек персональных данных.
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сергей шойгу, атака, россия
Сергей Шойгу, атака, РОССИЯ
12:09 14.06.2024 (обновлено: 12:16 14.06.2024)
 
Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию

Шойгу: на Россию идет массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака

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АСТРАХАНЬ, 14 июн - ПРАЙМ. На российские население, армию и силовые структуры идет массированная информационная атака, она хорошо выверена и оплачена. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Чиновник выступил в пятницу, 14 июня, на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО, которое проходит в Астрахани. Шойгу предложил обсудить вопросы информационной безопасности в условиях СВО.
"Идет очень и очень массированная, хорошо выверенная, хорошо оплаченная атака по всем направлениям - это касается и интернета, и телевидения, и в целом всех рычагов влияния - информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы, силовые структуры, так и, безусловно, на население нашей страны", - сказал он.
Шойгу добавил, что в этой сфере очень много аспектов.
Ранее глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что хакерские атаки на Россию с территории сопредельных государств стали основным источником утечек персональных данных.
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