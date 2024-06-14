https://1prime.ru/20240614/shoygu-849170684.html
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде - 14.06.2024, ПРАЙМ
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:16+0300
2024-06-14T12:16+0300
2024-06-14T12:17+0300
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура по пропаганде", — отметил он.Секретарь Совбеза призвал к слаженной и организованной работе для противостояния этой структуре.Шойгу подчеркнул, что центры стратегической пропаганды расположены в Таллине, Риге, Хельсинки и еще четырех городах Европы. Объединение этих центров создает угрозу для России.
https://1prime.ru/20240614/shoygu-849170440.html
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россия, сергей шойгу
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Шойгу: противопоставить западной пропаганде надо слаженную работу
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура по пропаганде", — отметил он.
Секретарь Совбеза призвал к слаженной и организованной работе для противостояния этой структуре.
Шойгу подчеркнул, что центры стратегической пропаганды расположены в Таллине, Риге, Хельсинки и еще четырех городах Европы. Объединение этих центров создает угрозу для России.
Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию