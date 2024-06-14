https://1prime.ru/20240614/shoygu-849170684.html

Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде

Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде - 14.06.2024, ПРАЙМ

Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде

Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:16+0300

2024-06-14T12:16+0300

2024-06-14T12:17+0300

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура по пропаганде", — отметил он.Секретарь Совбеза призвал к слаженной и организованной работе для противостояния этой структуре.Шойгу подчеркнул, что центры стратегической пропаганды расположены в Таллине, Риге, Хельсинки и еще четырех городах Европы. Объединение этих центров создает угрозу для России.

https://1prime.ru/20240614/shoygu-849170440.html

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россия, сергей шойгу