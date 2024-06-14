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Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде - 14.06.2024, ПРАЙМ
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде
Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:16+0300
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россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура по пропаганде", — отметил он.Секретарь Совбеза призвал к слаженной и организованной работе для противостояния этой структуре.Шойгу подчеркнул, что центры стратегической пропаганды расположены в Таллине, Риге, Хельсинки и еще четырех городах Европы. Объединение этих центров создает угрозу для России.
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россия, сергей шойгу
РОССИЯ, Сергей Шойгу
12:16 14.06.2024 (обновлено: 12:17 14.06.2024)
 
Шойгу рассказал, как противостоять западной пропаганде

Шойгу: противопоставить западной пропаганде надо слаженную работу

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад создал опасную для России структуру стратегической пропаганды. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Западом создана серьезная, абсолютно выверенная, хорошо финансируемая структура по пропаганде", — отметил он.
Секретарь Совбеза призвал к слаженной и организованной работе для противостояния этой структуре.
Шойгу подчеркнул, что центры стратегической пропаганды расположены в Таллине, Риге, Хельсинки и еще четырех городах Европы. Объединение этих центров создает угрозу для России.
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Шойгу предупредил о массированной информационной атаке на Россию
12:09
 
РОССИЯСергей Шойгу
 
 
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