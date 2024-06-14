https://1prime.ru/20240614/spektakl-849176520.html
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:26+0300
2024-06-14T13:26+0300
2024-06-14T13:54+0300
политика
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971032_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_d5b494c03e983c10806a4afbdafaa768.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. По его словам, отмена была связана с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. "Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", — пояснил он.Путин отметил, что попытки киевского режима цепляться за власть запрещены украинской конституцией, а то, что сейчас происходит на Украине является попыткой узурпации власти. При этом именно Верховная рада легитимным органом.
https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971032_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_669d4ca821ef088c264fc6a97e11b09e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине
Путин заявил, что отмена президентских выборов на Украине является спектаклем
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине.
По его словам, отмена была связана с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года.
"Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", — пояснил он.
Путин отметил, что попытки киевского режима цепляться за власть запрещены украинской конституцией, а то, что сейчас происходит на Украине является попыткой узурпации власти. При этом именно Верховная рада легитимным органом.
Путин назвал истинных хозяев Украины