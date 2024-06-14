https://1prime.ru/20240614/spektakl-849176520.html

Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине

Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:26+0300

2024-06-14T13:26+0300

2024-06-14T13:54+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. По его словам, отмена была связана с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. "Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", — пояснил он.Путин отметил, что попытки киевского режима цепляться за власть запрещены украинской конституцией, а то, что сейчас происходит на Украине является попыткой узурпации власти. При этом именно Верховная рада легитимным органом.

https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html

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россия, украина, владимир путин