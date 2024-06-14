Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240614/spektakl-849176520.html
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:26+0300
2024-06-14T13:54+0300
политика
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971032_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_d5b494c03e983c10806a4afbdafaa768.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. По его словам, отмена была связана с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. "Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", — пояснил он.Путин отметил, что попытки киевского режима цепляться за власть запрещены украинской конституцией, а то, что сейчас происходит на Украине является попыткой узурпации власти. При этом именно Верховная рада легитимным органом.
https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971032_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_669d4ca821ef088c264fc6a97e11b09e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:26 14.06.2024 (обновлено: 13:54 14.06.2024)
 
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине

Путин заявил, что отмена президентских выборов на Украине является спектаклем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине.
По его словам, отмена была связана с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года.
"Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", — пояснил он.
Путин отметил, что попытки киевского режима цепляться за власть запрещены украинской конституцией, а то, что сейчас происходит на Украине является попыткой узурпации власти. При этом именно Верховная рада легитимным органом.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника
Путин назвал истинных хозяев Украины
13:27
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала