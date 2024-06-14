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Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией

Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией - 14.06.2024, ПРАЙМ

Суд признал "Грузинский национальный легион"* террористической организацией

Находящийся в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* террористической организацией... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:57+0300

2024-06-14T09:57+0300

2024-06-14T09:57+0300

происшествия

фсб

терроризм

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Находящийся в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал военизированное формирование "Грузинский национальный легион"* террористической организацией. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что это сделано на основании собранных ФСБ доказательств и в связи решением суда и федеральным законом его деятельность запрещена на территории РФ. В ФСБ уточнили, что террористическая организация была создана в 2014 году под руководством ГУР минобороны Украины. По данным службы, сейчас "Грузинский национальный легион"* является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку. "Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения", — сказано в релизе. В ФСБ отметили, что данный факт "позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 "Наемничество" УК РФ, но и по статьям террористической направленности. "В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации "Грузинский национальный легион", — добавили в ФСБ.* Запрещенная в России террористическая организация

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фсб, терроризм