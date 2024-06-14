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Украина побила рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Украина побила рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы
Украина побила рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы - 14.06.2024, ПРАЙМ
Украина побила рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы
Рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы побит на Украине, он превысил отметку 30 тысяч мегаватт в час, сообщает в пятницу украинская... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:43+0300
2024-06-14T11:43+0300
энергетика
украина
электроэнергия
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы побит на Украине, он превысил отметку 30 тысяч мегаватт в час, сообщает в пятницу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "В течение суток импорт производился из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 31 904 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, это наибольший суточный объем импорта электроэнергии в последние несколько дней. Так, 10 июня импорт из стран Европы составил 24,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он составил 27,8 тысячи мегаватт в час, затем он достиг почти 29,7 тысячи мегаватт в час, накануне он показывал отметку в 27,6 тысячи мегаватт в час. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит. Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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украина, электроэнергия
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия
11:43 14.06.2024
 
Украина побила рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы

"Укрэнерго": Украина побила рекорд суточного импорта электроэнергии из стран ЕС

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы побит на Украине, он превысил отметку 30 тысяч мегаватт в час, сообщает в пятницу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"В течение суток импорт производился из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 31 904 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным компании, это наибольший суточный объем импорта электроэнергии в последние несколько дней. Так, 10 июня импорт из стран Европы составил 24,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он составил 27,8 тысячи мегаватт в час, затем он достиг почти 29,7 тысячи мегаватт в час, накануне он показывал отметку в 27,6 тысячи мегаватт в час.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит.
Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэлектроэнергия
 
 
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