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FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию
Киев признает, что Украина не может победить Россию на поле боя, но надеется на экономическое ослабление Москвы, сообщает издание Financial Times. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:12+0300
2024-06-14T16:12+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Киев признает, что Украина не может победить Россию на поле боя, но надеется на экономическое ослабление Москвы, сообщает издание Financial Times."Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", — цитирует издание одного из высокопоставленных украинских чиновников.Отмечается, что положение страны остается сложным, как и в начале военной операции, но может еще ухудшиться. Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.В издании заключили, что по мнению украинских чиновников, мирные переговоры зависят от того, сможет ли Запад улучшить положение украинских войск на поле боя.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию
FT: в Киеве признают, что не могут победить РФ, но уповают ослабить ее экономику
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Киев признает, что Украина не может победить Россию на поле боя, но надеется на экономическое ослабление Москвы, сообщает
издание Financial Times.
"Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", — цитирует издание одного из высокопоставленных украинских чиновников.
Отмечается, что положение страны остается сложным, как и в начале военной операции, но может еще ухудшиться. Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
В издании заключили, что по мнению украинских чиновников, мирные переговоры зависят от того, сможет ли Запад улучшить положение украинских войск на поле боя.
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