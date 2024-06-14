Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240614/ukraina-849188854.html
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию - 14.06.2024, ПРАЙМ
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию
Киев признает, что Украина не может победить Россию на поле боя, но надеется на экономическое ослабление Москвы, сообщает издание Financial Times. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:12+0300
2024-06-14T16:12+0300
политика
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Киев признает, что Украина не может победить Россию на поле боя, но надеется на экономическое ослабление Москвы, сообщает издание Financial Times."Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", — цитирует издание одного из высокопоставленных украинских чиновников.Отмечается, что положение страны остается сложным, как и в начале военной операции, но может еще ухудшиться. Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.В издании заключили, что по мнению украинских чиновников, мирные переговоры зависят от того, сможет ли Запад улучшить положение украинских войск на поле боя.
https://1prime.ru/20240614/kredit-849184797.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
16:12 14.06.2024
 
FT: в Киеве признают, что не могут победить Россию

FT: в Киеве признают, что не могут победить РФ, но уповают ослабить ее экономику

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Киев признает, что Украина не может победить Россию на поле боя, но надеется на экономическое ослабление Москвы, сообщает издание Financial Times.
"Мы надеемся, что у войны есть экономический эффект (воздействия на Россию - ред)... Мы не сможем победить (Россию на поле боя - ред.)", — цитирует издание одного из высокопоставленных украинских чиновников.
Отмечается, что положение страны остается сложным, как и в начале военной операции, но может еще ухудшиться. Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
В издании заключили, что по мнению украинских чиновников, мирные переговоры зависят от того, сможет ли Запад улучшить положение украинских войск на поле боя.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
"А если разморозят?". Киеву предрекли проблемы с кредитом от G7
15:33
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала