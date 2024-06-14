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Киев выдвигал условия для получения средств от G7, заявил Минфин Украины

Киев выдвигал условия для получения средств от G7, заявил Минфин Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ

Киев выдвигал условия для получения средств от G7, заявил Минфин Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев выдвигал условия для получения 50 миллиардов долларов от стран G7. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:52+0300

2024-06-14T17:52+0300

2024-06-14T17:52+0300

экономика

украина

минфин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев выдвигал условия для получения 50 миллиардов долларов от стран G7. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны "Большой семерки" достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Министр отметил, что достичь этого решения украинским дипломатам было крайне сложно, последние три месяца вопрос обсуждался в различных комбинациях, и до последнего момента не было уверенности на согласие всех ключевых стран, вовлеченных в переговорный процесс. "Мы были привлечены к процессу, и у нас было несколько ключевых условий. Эти деньги мы должны получить в этом году. Эти деньги должны иметь безусловный характер. И эти деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых Украина нуждается. К нам прислушались. И я надеюсь, что в техническом решении это будет реализовано", - сказал Марченко в эфире национального телемарафона. По его словам, решение G7 передать Украине 50 миллиардов долларов дает Киеву "возможность выдохнуть". "Потому что у нас 2025 год выглядел достаточно неуверенно без этого решения. Сейчас мы имеем возможность планировать и направлять ресурс на те потребности, которые считаем приоритетными. Прежде всего это сектор безопасности и обороны", - сказал Марченко.

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украина, минфин