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Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса
Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса - 14.06.2024, ПРАЙМ
Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса
Двенадцатого июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Фактически... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T02:02+0300
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2024-06-14T02:02+0300
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Двенадцатого июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Фактически финансовая система России отключена от торгов долларом США. Как и где теперь доставать валюту, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Экономист не советует кидаться в обменники и в панике покупать доллары по 120, а то и по 200 рублей. ЦБ уверяет, что для рядовых россиян ничего не изменится, что наши валютные сбережения в безопасности и мы по-прежнему сможем свободно покупать и продавать доллары и евро через банки. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Но поверьте моему опыту, как бы ни заявляли власти о "готовности ко всему", в эту минуту еще никто в стране не может абсолютно точно сказать как именно будет дальше развиваться ситуация", - отмечает эксперт. Торги долларом США и евро в четверг были полностью остановлены. Как подчеркивает эксперт, речь идет именно о рыночных торгах, которые лежат в основе рыночного ценообразования не только на саму валюту, но и на товары и услуги, расчеты которых происходят в привязке к доллару. В дальнейшем курс доллара будет определяться на основе банковской отчетности и данных от цифровых платформ внебиржевых торгов. "То есть по сути вопрос определения курса доллара в значимой части отдается на откуп банкам", - поясняет Кузнецов. В таких условиях, по его мнению, ЦБ просто не позволит себе отстраниться. Регулятору придется держать руку на пульсе и своевременно вмешиваться в этот процесс. "Увы, но полностью без "ручного управления" сегодня обойтись едва ли получится. А в такой ситуации возможно всякое", - замечает финансист.В целом в финансовом мире паника никогда не приводит ни к чему хорошему. Она на руку только жуликам и спекулянтам всех мастей. У остальных деньги не любят эмоций - они любят расчет. А для расчета сегодня "данных просто недостаточно". Лучше пока внимательно понаблюдать за ситуацией и уже потом принимать решения. "Чего жду лично я? Не жду обвала и краха. Если, конечно, они не будут целенаправленно спровоцированы (в том числе и путем нагнетания паники среди населения)", - отмечает экономист. Как предполагает Кузнецов, ситуация может стабилизироваться в относительно короткий (неделя/две) срок. Будет найдено какое-то решение, и не только найдено, но и протестирована его работоспособность. "Курс валюты, возможно, вырастет, но вряд ли этот рост будет носить глобальный характер. К чему нужно быть готовым, так это к расширению спреда (разницы между ценой покупки и продажи валюты в банках), а также к существенной разнице курсов в различных банках", - указывает Кузнецов. За хорошими предложениями, вероятно, придется "побегать".
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Экономика, Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Доллар США, доллар на Мосбирже, доллар ЦБ, Эксклюзив
Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса
Экономист Кузнецов не советует спешить скупать доллары и евро по 120-200 рублей
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Двенадцатого июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Фактически финансовая система России отключена от торгов долларом США. Как и где теперь доставать валюту, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Экономист не советует кидаться в обменники и в панике покупать доллары по 120, а то и по 200 рублей. ЦБ уверяет, что для рядовых россиян ничего не изменится, что наши валютные сбережения в безопасности и мы по-прежнему сможем свободно покупать и продавать доллары и евро через банки.
"Но поверьте моему опыту, как бы ни заявляли власти о "готовности ко всему", в эту минуту еще никто в стране не может абсолютно точно сказать как именно будет дальше развиваться ситуация", - отмечает эксперт.
Торги долларом США и евро в четверг были полностью остановлены. Как подчеркивает эксперт, речь идет именно о рыночных торгах, которые лежат в основе рыночного ценообразования не только на саму валюту, но и на товары и услуги, расчеты которых происходят в привязке к доллару.
В дальнейшем курс доллара будет определяться на основе банковской отчетности и данных от цифровых платформ внебиржевых торгов. "То есть по сути вопрос определения курса доллара в значимой части отдается на откуп банкам", - поясняет Кузнецов. В таких условиях, по его мнению, ЦБ просто не позволит себе отстраниться. Регулятору придется держать руку на пульсе и своевременно вмешиваться в этот процесс.
"Увы, но полностью без "ручного управления" сегодня обойтись едва ли получится. А в такой ситуации возможно всякое", - замечает финансист.
В целом в финансовом мире паника никогда не приводит ни к чему хорошему. Она на руку только жуликам и спекулянтам всех мастей. У остальных деньги не любят эмоций - они любят расчет. А для расчета сегодня "данных просто недостаточно". Лучше пока внимательно понаблюдать за ситуацией и уже потом принимать решения.
"Чего жду лично я? Не жду обвала и краха. Если, конечно, они не будут целенаправленно спровоцированы (в том числе и путем нагнетания паники среди населения)", - отмечает экономист.
Как предполагает Кузнецов, ситуация может стабилизироваться в относительно короткий (неделя/две) срок. Будет найдено какое-то решение, и не только найдено, но и протестирована его работоспособность.
"Курс валюты, возможно, вырастет, но вряд ли этот рост будет носить глобальный характер. К чему нужно быть готовым, так это к расширению спреда (разницы между ценой покупки и продажи валюты в банках), а также к существенной разнице курсов в различных банках", - указывает Кузнецов. За хорошими предложениями, вероятно, придется "побегать".
Эксперт предупредил о риске психологической травмы из-за доллара