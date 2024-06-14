https://1prime.ru/20240614/valyuta-849140411.html

Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса

Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса - 14.06.2024, ПРАЙМ

Еще не крах. Экономист - о том, как покупать доллары и евро, если нет курса

Двенадцатого июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Фактически... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T02:02+0300

2024-06-14T02:02+0300

2024-06-14T02:02+0300

экономика

курсы валют

курсы валют

курс доллара к рублю цб рф

доллар сша

доллар на мосбирже

доллар цб

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147488_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_d1f2d15a6cc4d57bcd7bb6482787cb6d.jpg

МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Двенадцатого июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Фактически финансовая система России отключена от торгов долларом США. Как и где теперь доставать валюту, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Экономист не советует кидаться в обменники и в панике покупать доллары по 120, а то и по 200 рублей. ЦБ уверяет, что для рядовых россиян ничего не изменится, что наши валютные сбережения в безопасности и мы по-прежнему сможем свободно покупать и продавать доллары и евро через банки. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Но поверьте моему опыту, как бы ни заявляли власти о "готовности ко всему", в эту минуту еще никто в стране не может абсолютно точно сказать как именно будет дальше развиваться ситуация", - отмечает эксперт. Торги долларом США и евро в четверг были полностью остановлены. Как подчеркивает эксперт, речь идет именно о рыночных торгах, которые лежат в основе рыночного ценообразования не только на саму валюту, но и на товары и услуги, расчеты которых происходят в привязке к доллару. В дальнейшем курс доллара будет определяться на основе банковской отчетности и данных от цифровых платформ внебиржевых торгов. "То есть по сути вопрос определения курса доллара в значимой части отдается на откуп банкам", - поясняет Кузнецов. В таких условиях, по его мнению, ЦБ просто не позволит себе отстраниться. Регулятору придется держать руку на пульсе и своевременно вмешиваться в этот процесс. "Увы, но полностью без "ручного управления" сегодня обойтись едва ли получится. А в такой ситуации возможно всякое", - замечает финансист.В целом в финансовом мире паника никогда не приводит ни к чему хорошему. Она на руку только жуликам и спекулянтам всех мастей. У остальных деньги не любят эмоций - они любят расчет. А для расчета сегодня "данных просто недостаточно". Лучше пока внимательно понаблюдать за ситуацией и уже потом принимать решения. "Чего жду лично я? Не жду обвала и краха. Если, конечно, они не будут целенаправленно спровоцированы (в том числе и путем нагнетания паники среди населения)", - отмечает экономист. Как предполагает Кузнецов, ситуация может стабилизироваться в относительно короткий (неделя/две) срок. Будет найдено какое-то решение, и не только найдено, но и протестирована его работоспособность. "Курс валюты, возможно, вырастет, но вряд ли этот рост будет носить глобальный характер. К чему нужно быть готовым, так это к расширению спреда (разницы между ценой покупки и продажи валюты в банках), а также к существенной разнице курсов в различных банках", - указывает Кузнецов. За хорошими предложениями, вероятно, придется "побегать".

https://1prime.ru/20240613/travma-849136124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, доллар сша, доллар на мосбирже, доллар цб, эксклюзив