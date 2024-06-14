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Росстат подтвердил рост ВВП России в первом квартале этого года - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Росстат подтвердил рост ВВП России в первом квартале этого года
Росстат подтвердил рост ВВП России в первом квартале этого года - 14.06.2024, ПРАЙМ
Росстат подтвердил рост ВВП России в первом квартале этого года
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2024 года на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:12+0300
2024-06-14T19:12+0300
экономика
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2024 года на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства. Росстат в пятницу опубликовал первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2024 года. Она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в мае). По данным ведомства, объем ВВП России за первый квартал 2024 года составил в текущих ценах 43,24 триллиона рублей. "Индекс его физического объема относительно первого квартала 2023 года составил 105,4%, относительно четвертого квартала 2023 года – 82,1%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2024 года по отношению к ценам первого квартала 2023 года составил 113,4%", - говорится в документе. Как пояснил в своем комментарии Росстат, на рост ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; обрабатывающие производства; строительство; гостиницы и рестораны. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,8%, Банк России - в диапазоне 2,5-3,5%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что динамика роста экономики России в этом году пока идет в рамках прогноза министерства.
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Экономика
19:12 14.06.2024
 
Росстат подтвердил рост ВВП России в первом квартале этого года

Росстат подтвердил рост ВВП России в первом квартале на 5,4% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2024 года на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического ведомства.
Росстат в пятницу опубликовал первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2024 года. Она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в мае).
По данным ведомства, объем ВВП России за первый квартал 2024 года составил в текущих ценах 43,24 триллиона рублей.
"Индекс его физического объема относительно первого квартала 2023 года составил 105,4%, относительно четвертого квартала 2023 года – 82,1%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2024 года по отношению к ценам первого квартала 2023 года составил 113,4%", - говорится в документе.
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Как пояснил в своем комментарии Росстат, на рост ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; обрабатывающие производства; строительство; гостиницы и рестораны.
Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,8%, Банк России - в диапазоне 2,5-3,5%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что динамика роста экономики России в этом году пока идет в рамках прогноза министерства.
 
Экономика
 
 
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