https://1prime.ru/20240614/zakharova-849165616.html

Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова

Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - 14.06.2024, ПРАЙМ

Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова

Агрессивные планы мирового меньшинства против России не осуществились. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:51+0300

2024-06-14T10:51+0300

2024-06-14T10:51+0300

политика

запад

россия

мария захарова

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Агрессивные планы мирового меньшинства против России не осуществились. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь", — отметила дипломат.Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Запад не отказался от своих стратегических планов причинить стране поражение. Кроме того, западные страны все еще преследуют свои цели по нанесению России стратегического ущерба.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не представляет угрозы для других стран. Он отметил, что создание угроз и провокаций сегодня является исключительной ответственностью правящих элит на Западе.

https://1prime.ru/20240613/plany-849141776.html

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запад, россия, мария захарова