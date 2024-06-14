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Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - 14.06.2024, ПРАЙМ
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Агрессивные планы мирового меньшинства против России не осуществились. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:51+0300
2024-06-14T10:51+0300
политика
запад
россия
мария захарова
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Агрессивные планы мирового меньшинства против России не осуществились. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь", — отметила дипломат.Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Запад не отказался от своих стратегических планов причинить стране поражение. Кроме того, западные страны все еще преследуют свои цели по нанесению России стратегического ущерба.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не представляет угрозы для других стран. Он отметил, что создание угроз и провокаций сегодня является исключительной ответственностью правящих элит на Западе.
https://1prime.ru/20240613/plany-849141776.html
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запад, россия, мария захарова
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, Мария Захарова
10:51 14.06.2024
 
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова

Захарова: агрессивные планы мирового меньшинства в отношении России рухнули

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Агрессивные планы мирового меньшинства против России не осуществились. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь", — отметила дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Запад не отказался от своих стратегических планов причинить стране поражение. Кроме того, западные страны все еще преследуют свои цели по нанесению России стратегического ущерба.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не представляет угрозы для других стран. Он отметил, что создание угроз и провокаций сегодня является исключительной ответственностью правящих элит на Западе.
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ПолитикаЗАПАДРОССИЯМария Захарова
 
 
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