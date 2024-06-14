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Варшава рассматривает часть Украины как свою собственную, заявила Захарова
Варшава рассматривает часть Украины как свою собственную, заявила Захарова - 14.06.2024, ПРАЙМ
Варшава рассматривает часть Украины как свою собственную, заявила Захарова
Варшава рассматривает западную часть Украины как часть польского государства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:16+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Варшава рассматривает западную часть Украины как часть польского государства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Киеву отказывают в возможности вступить в Североатлантический альянс, так как вступление означает "признание всеми членами НАТО границ Украины". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДипломат отметила, что "они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины"."Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", — пояснила Захарова.Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от “Оппозиционной платформы” Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, “Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к “аннексии”.Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.
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нато, польша, украина, мария захарова
Политика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА, Мария Захарова
Варшава рассматривает часть Украины как свою собственную, заявила Захарова
Захарова: Варшава рассматривает западную часть Украины как часть Польши
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Варшава рассматривает западную часть Украины как часть польского государства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Киеву отказывают в возможности вступить в Североатлантический альянс, так как вступление означает "признание всеми членами НАТО границ Украины".
Дипломат отметила, что "они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины".
"Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", — пояснила Захарова.
Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от “Оппозиционной платформы” Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, “Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к “аннексии”.
Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.
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