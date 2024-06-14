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СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за саммита в Швейцарии
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за саммита в Швейцарии - 14.06.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за саммита в Швейцарии
Владимир Зеленский пытается найти виновных в будущем провале предстоящего саммита по Украине в Швейцарии и закатывает истерики, пишет The Economist. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:53+0300
2024-06-14T09:53+0300
2024-06-14T09:53+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается найти виновных в будущем провале предстоящего саммита по Украине в Швейцарии и закатывает истерики, пишет The Economist.Отмечается, что некоторых политиков раздражает поведение украинского лидера, а некоторые указывают на его дипломатическую наивность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Один из бывших членов украинского правительства считает, что его истерика указывает на то, что Зеленский слишком нервничает и ищет козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки", — сказано в публикации.По мнению ряда политиков, проблемы саммита вызваны политическим максимализмом Зеленского и не всегда успешными амбициозными идеями, отметили в издании.Зеленский в свою очередь также высказал критику в адрес американского президента Джо Байдена, выражая надежду на его личное присутствие на мероприятии."Мирная" конференция в Швейцарии пройдет 15-16 июня, в ней примут участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не будут присутствовать. Россия также не получила приглашение на конференцию
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украина, швейцария
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за саммита в Швейцарии
Economist: Зеленский устраивает истерики, чтобы обвинить других в своих провалах
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский пытается найти виновных в будущем провале предстоящего саммита по Украине в Швейцарии и закатывает истерики, пишет
The Economist.
Отмечается, что некоторых политиков раздражает поведение украинского лидера, а некоторые указывают на его дипломатическую наивность.
"Один из бывших членов украинского правительства считает, что его истерика указывает на то, что Зеленский слишком нервничает и ищет козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки", — сказано в публикации.
По мнению ряда политиков, проблемы саммита вызваны политическим максимализмом Зеленского и не всегда успешными амбициозными идеями, отметили в издании.
Зеленский в свою очередь также высказал критику в адрес американского президента Джо Байдена, выражая надежду на его личное присутствие на мероприятии.
"Мирная" конференция в Швейцарии пройдет 15-16 июня, в ней примут участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не будут присутствовать. Россия также не получила приглашение на конференцию
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