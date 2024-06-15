https://1prime.ru/20240615/aktivy-rossii-849203091.html

СМИ подсчитали потери "Большой семерки" при конфискации российских активов

СМИ подсчитали потери "Большой семерки" при конфискации российских активов - 15.06.2024, ПРАЙМ

СМИ подсчитали потери "Большой семерки" при конфискации российских активов

"Большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискация замороженных российских активов, подсчитало агентство РИА Новости с опорой... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T08:14+0300

2024-06-15T08:14+0300

2024-06-15T08:23+0300

россия

активы

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. "Большая семерка" может лишиться порядка 83 миллиардов долларов в случае конфискация замороженных российских активов, подсчитало агентство РИА Новости с опорой на данные национальных статслужб. Издание отметило, что это те средства, которые G7 вложили в российскую экономику.Ранее страны-члены G7 по завершении саммита в Италии официально заявили о намерение предоставить Украине к концу текущего года кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Кроме того, было объявлено, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока страна не "прекратит конфликт" на Украине и не выплатит "ущерб" Киеву. Так, в соответствии с расчетом РИА Новости, объем прямых инвестиций в российскую экономику стран "Большой семерки" по итогам 2022 года (более поздних данных на данных момент нет) составил 82,8 миллиарда долларов. Крупнейшим инвестором в российскую экономику на тот момент была Британия, активы которой в России составили 18,9 миллиарда долларов. Следом идут Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда долларов). Вложения американских инвесторов в российскую экономику составляли 9,6 миллиарда долларов, японских - 4,6 миллиарда, а канадских - 2,9 миллиарда. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

https://1prime.ru/20240613/aktivy-849134161.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, активы