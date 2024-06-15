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В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина - 15.06.2024, ПРАЙМ
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В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина
В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина - 15.06.2024, ПРАЙМ
В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина
Если представители стран G7 примут решение использовать доходы от замороженных российских активов, Россия, согласно указу главы государства Владимира Путина,... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T07:51+0300
2024-06-15T07:51+0300
россия
сша
g7
замороженные российские активы
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Если представители стран G7 примут решение использовать доходы от замороженных российских активов, Россия, согласно указу главы государства Владимира Путина, может ответно конфисковать американские средства, рассказал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко.В этой связи он добавил, что аналогичные меры в отношении других членов "Большой семерки" на данный момент не предусмотрены.Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Кроме того, Россия и Центробанк могут подать обратиться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями американских властей и судов."В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 указано, что непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, в любом случае не должны принадлежать Российской Федерации. До установления нормы об изъятии таких доходов в бюджет ЕС, такие доходы после уплаты соответствующих налогов становятся собственностью европейских финансовых организаций, где были заморожены такие активы. Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США", - сказал Бойко в ответ на вопрос о том, воспользуется ли российская сторона указом, выпущенным в мае, если "семерка" решит использовать доходы от российских активов. Однако в отношении других стран-членов G7 подобных норм пока не установлено, обратил внимание Бойко. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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россия, сша, g7, замороженные российские активы
РОССИЯ, США, G7, замороженные российские активы
07:51 15.06.2024
 
В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина

Юрист Бойко: Россия может изъять активы США в соответствии с указом Путина

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Если представители стран G7 примут решение использовать доходы от замороженных российских активов, Россия, согласно указу главы государства Владимира Путина, может ответно конфисковать американские средства, рассказал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко.
В этой связи он добавил, что аналогичные меры в отношении других членов "Большой семерки" на данный момент не предусмотрены.
Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Кроме того, Россия и Центробанк могут подать обратиться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями американских властей и судов.
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"В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 указано, что непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, в любом случае не должны принадлежать Российской Федерации. До установления нормы об изъятии таких доходов в бюджет ЕС, такие доходы после уплаты соответствующих налогов становятся собственностью европейских финансовых организаций, где были заморожены такие активы. Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США", - сказал Бойко в ответ на вопрос о том, воспользуется ли российская сторона указом, выпущенным в мае, если "семерка" решит использовать доходы от российских активов.
Однако в отношении других стран-членов G7 подобных норм пока не установлено, обратил внимание Бойко.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
 
РОССИЯСШАG7замороженные российские активы
 
 
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