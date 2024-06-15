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Шольц заявил, что не воспринял предложение Путина по Украине всерьез - 15.06.2024, ПРАЙМ
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Шольц заявил, что не воспринял предложение Путина по Украине всерьез
Шольц заявил, что не воспринял предложение Путина по Украине всерьез - 15.06.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что не воспринял предложение Путина по Украине всерьез
Канцлер Германии Олаф Шольц посчитал, что предложение российского президента Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно". | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T11:46+0300
2024-06-15T11:46+0300
россия
украина
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц посчитал, что предложение российского президента Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно". "Всем известно, что это предложение (Путина) не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии", - заявил Шольц, отвечая в эфире второго немецкого канала ZDF на вопрос, обсуждалось ли предложение российского президента членами "Большой семерки" в Италии. По словам Шольца, "это не то предложение, которое могло бы сработать". "Нужно, чтобы был справедливый и честный мир для Украины", - заявил он, добавив, что "Украина должна иметь возможность не подписывать" подобные предложения, "а вместо этого - действовать из собственных интересов". Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.В свою очередь лидеры стран НАТО отвергли инициативу российского лидера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что отвержение Западом мирной инициативы Путина демонстрирует их намерение продолжить воевать с Москвой руками украинцев.
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россия, украина, германия, олаф шольц
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
11:46 15.06.2024
 
Шольц заявил, что не воспринял предложение Путина по Украине всерьез

Шольц посчитал, что предложение Путина по Украине "не имелось в виду серьезно"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц посчитал, что предложение российского президента Владимира Путина по Украине "не имелось в виду серьезно".
"Всем известно, что это предложение (Путина) не имелось в виду серьезно, а просто каким-то образом имеет отношение к конференции мира в Швейцарии", - заявил Шольц, отвечая в эфире второго немецкого канала ZDF на вопрос, обсуждалось ли предложение российского президента членами "Большой семерки" в Италии.
По словам Шольца, "это не то предложение, которое могло бы сработать". "Нужно, чтобы был справедливый и честный мир для Украины", - заявил он, добавив, что "Украина должна иметь возможность не подписывать" подобные предложения, "а вместо этого - действовать из собственных интересов".
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
10:50
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства упомянул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В свою очередь лидеры стран НАТО отвергли инициативу российского лидера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что отвержение Западом мирной инициативы Путина демонстрирует их намерение продолжить воевать с Москвой руками украинцев.
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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