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США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор - 15.06.2024, ПРАЙМ
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США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор
США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор - 15.06.2024, ПРАЙМ
США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор
США выделят свыше $1,5 миллиарда на поддержку энергосектора Украины, сообщил в субботу Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T19:38+0300
2024-06-15T19:38+0300
политика
швейцария
украина
сша
камала харрис
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США выделят свыше $1,5 миллиарда на поддержку энергосектора Украины, сообщил в субботу Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и президента Украины Владимира Зеленского. Харрис находится с визитом в Люцерне, где представляет США на двухдневной конференции по урегулированию украинского конфликта. Россия в этом мероприятии участия не принимает. "Вице-президент... объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов дополнительной помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины в сфере энергетики, ее гуманитарных нужд, в том числе потребностей в продовольствии, жилье и медицинских услугах, а также на обеспечение гражданской безопасности", — сообщили в администрации США. В время встречи Харрис и Зеленский обсудили меры по поддержке обороноспособности Украины, в том числе недавнее подписание двухстороннего соглашения в сфере безопасности, а также вопрос о судьбе активов РФ и потребности ВСУ в сфере ПВО. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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швейцария, украина, сша, камала харрис, владимир зеленский
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, США, Камала Харрис, Владимир Зеленский
19:38 15.06.2024
 
США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор

Вице-президент США сообщила Зеленскому о выделении Киеву $1,5 млрд на помощь энергосектору

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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США выделят свыше $1,5 миллиарда на поддержку энергосектора Украины, сообщил в субботу Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и президента Украины Владимира Зеленского.
Харрис находится с визитом в Люцерне, где представляет США на двухдневной конференции по урегулированию украинского конфликта. Россия в этом мероприятии участия не принимает.
"Вице-президент... объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов дополнительной помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины в сфере энергетики, ее гуманитарных нужд, в том числе потребностей в продовольствии, жилье и медицинских услугах, а также на обеспечение гражданской безопасности", — сообщили в администрации США.
В время встречи Харрис и Зеленский обсудили меры по поддержке обороноспособности Украины, в том числе недавнее подписание двухстороннего соглашения в сфере безопасности, а также вопрос о судьбе активов РФ и потребности ВСУ в сфере ПВО.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
От итогов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников, пишут СМИ
Вчера, 15:28
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
 
ПолитикаШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАСШАКамала ХаррисВладимир Зеленский
 
 
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