https://1prime.ru/20240615/kiev-849209381.html

США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор

США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор - 15.06.2024, ПРАЙМ

США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор

США выделят свыше $1,5 миллиарда на поддержку энергосектора Украины, сообщил в субботу Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T19:38+0300

2024-06-15T19:38+0300

2024-06-15T19:38+0300

политика

швейцария

украина

сша

камала харрис

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США выделят свыше $1,5 миллиарда на поддержку энергосектора Украины, сообщил в субботу Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и президента Украины Владимира Зеленского. Харрис находится с визитом в Люцерне, где представляет США на двухдневной конференции по урегулированию украинского конфликта. Россия в этом мероприятии участия не принимает. "Вице-президент... объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов дополнительной помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины в сфере энергетики, ее гуманитарных нужд, в том числе потребностей в продовольствии, жилье и медицинских услугах, а также на обеспечение гражданской безопасности", — сообщили в администрации США. В время встречи Харрис и Зеленский обсудили меры по поддержке обороноспособности Украины, в том числе недавнее подписание двухстороннего соглашения в сфере безопасности, а также вопрос о судьбе активов РФ и потребности ВСУ в сфере ПВО. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.

https://1prime.ru/20240614/karery-849182451.html

швейцария

украина

сша

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швейцария, украина, сша, камала харрис, владимир зеленский