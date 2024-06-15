https://1prime.ru/20240615/konferentsiya-po-ukraine-849202388.html

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой"

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой" - 15.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "голой вечеринкой"

Конференция по Украине больше похожа на "голую вечеринку", распорядителем которой выступает нелегитимный "голый король" Владимир Зеленский. Об этом заявил... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T06:55+0300

2024-06-15T06:55+0300

2024-06-15T06:55+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - ПРАЙМ. Конференция по Украине больше похожа на "голую вечеринку", распорядителем которой выступает нелегитимный "голый король" Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Их собрание сродни голой вечеринке, потому что ее распорядитель в лице Зеленского - нелегитимный "голый король", - сказал депутат РИА Новости.Кроме того, Шеремет добавил, что саммит собирается исключительно ради пиара, чтобы потешить тщеславие организаторов. По его словам, на саммите будут пытаться убедить западную общественность, что они ищут мирное решение вопроса, хотя всем прекрасно известно, что представители западной элитв нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта. В мире на Украине заинтересованы Россия и ее президент, но никак не Запад. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на конференцию не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.

https://1prime.ru/20240615/sanktsii-849202129.html

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