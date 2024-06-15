https://1prime.ru/20240615/rubl-849204071.html

Рубль держит санкционный удар

Рубль держит санкционный удар - 15.06.2024, ПРАЙМ

Рубль держит санкционный удар

Курс российской валюты в начале второй декады июня еще немного повысился. Однако на завершающуюся неделю пришелся тектонический сдвиг в системе российских... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T09:38+0300

2024-06-15T09:38+0300

2024-06-15T09:38+0300

мнения аналитиков

рубль

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале второй декады июня еще немного повысился. Однако на завершающуюся неделю пришелся тектонический сдвиг в системе российских валютных торгов, а именно – переход от отлаженных годами общедоступных биржевых торгов к внебиржевым – по "недружественным" валютам.Случилось же это все из-за санкций США на главную торговую площадку России – Московскую биржу и на ее расчетные структуры: Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Ограничения привели к остановке Мосбиржей торгов долларами, евро (и инструментами в этих валютах) и гонконгскими долларами.Таким образом, единственной основной валютой в паре с рублем на Мосбирже стал юань, а американская и евровалюта полностью ушли на "внебиржу", которая к слову, уже занимала более половины всего российского рынка. Официальный курс ЦБ по "внебиржевым" валютам устанавливается раз в день, однако в качестве ориентира для отслеживания их динамики можно использовать квартальные и вечные фьючерсы на пару доллар-рубль и евро рубль. Также можно делать расчет по кросс-курсам юаня на форексе и на Мосбирже.Рынок ждал введения санкций с 2022 года, когда такие риски появились, поэтому, даже несмотря на тот факт, что санкции были введены вечером в праздничный выходной день, Банк России и Мосбиржа действовали оперативно и слаженно, что способствовало быстрой стабилизации курса рубля.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 28 копеек до 89,07 рубля, евро – на 1,42 рубля, до 95,15 рубля (для расчетов начинаем использовать официальный курс Центробанка). Юань на Мосбирже подешевел на 11 копеек до 12,15 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,35 тысячи против 7,1 тысячи неделей ранее.ПОСЛЕДНИЕ ДНИ "СТАРОЙ СИСТЕМЫ"Рубль начал короткую рабочую неделю ростом против основных инвалют и особенно – к евро, который на форексе сильно слабел.Поддержка рублю приходила от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). На рынке есть ожидания существенного повышения ключевой ставки Банка России в июле. В частности, о перспективах такого сценария в понедельник рассказал директор департамента ДКП регулятора Кирилл Тремасов.Впрочем, перед выходным в среду рубль притормозил на фоне снижения игроками рисков переноса позиций через нерабочий день в России, когда во всем мире выходного не было. И как оказалось, геополитический риск реализовался.НАЧАЛО "ВНЕБИРЖЕВОЙ ЭРЫ"Вторую половину рабочей недели рубль провел в повышенной волатильности против юаня - единственной оставшейся на Мосбирже индикативной валюты. Санкции на эту площадку выдавили с биржевых торгов доллар и евро.В четверг с утра китайская валюта продемонстрировала краткосрочный подскок на эмоциях игроков до отметки 12,49 рубля (максимум с 21 мая). Однако затем она резко пошла вниз и обновила минимум с июня прошлого года, опустившись до 11,84 рубля. Впрочем, по итогам дня этот провал также был компенсирован почти полностью.Немаловажную роль в плане поддержки курса рубля оказали действия Банка России. Регулятор 13 июня продал в рамках валютного свопа рекордные за всю историю 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей. Таким образом, спрос на инвалюту был компенсирован регулятором, а не "вылился" на рынок.В целом же, ЦБ успокаивал рынок и вербальными интервенциями. "Введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", - заявлял Центробанк.Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля к иностранным валютам по внебиржевому рынку, курс российской валюты останется единым и рыночным, также заявил регулятор.Наконец, ЦБ указал, что россияне по-прежнему могут приобретать наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, а в российских банках остается возможность открывать новые валютные счета в долларах и евро.Таким образом, традиционные факторы курсообразования рубля смогут опять стать основными, и на будущей неделе участники торгов будут готовиться к уплате налогов, продавая валюту. При этом импорт может остаться подавленным. В итоге, рубль может сохранить свою устойчивость.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рубль