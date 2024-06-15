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Почему "ненастоящий" курс доллара будет лучше прежнего

Почему "ненастоящий" курс доллара будет лучше прежнего - 15.06.2024, ПРАЙМ

Почему "ненастоящий" курс доллара будет лучше прежнего

Минувшая неделя выдалась весьма волатильной для валютного рынка России из-за санкций США против российской биржевой инфраструктуры. Однако все к лучшему:... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T03:03+0300

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Минувшая неделя выдалась весьма волатильной для валютного рынка России из-за санкций США против российской биржевой инфраструктуры. Однако все к лучшему: возможно, небиржевой курс доллара будет для экономики оптимальным, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБанк России и власти заверили, что ситуация под контролем и работа будет продолжена с использованием новых механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и данные банков.Кроме того, высокие цены на нефть являются фактором поддержки для рубля. Нефть Brent с начала недели подорожала на 4%, до 82,65 доллара за баррель, благодаря позитивным ожиданиям восстановления спроса в США, что благоприятно для укрепления национальной валюты."Участники рынка привыкают к новым реалиям. Доллар США демонстрирует боковую консолидацию около 89 рублей после падения до 86 рублей. В банках курс доллара остается завышенным на 5-10% из-за спроса клиентов на валюту. Ожидается стабилизация ситуации с курсами в течение недели", - полагает аналитик.В паре USDRUBF сформирован диапазон 87,65 - 93,45 рубля. Делать прогнозные оценки после остановки торгов парами USDRUB_TOM и EURRUB_TOM не имеет под собой оснований. Внебиржевой рынок отлично развит в России, но одной динамики фьючерсов недостаточно, поскольку он менее прозрачен."Есть мнение, что рубль будет стабильным около 90 рублей в ближайшие две недели. Его поддержат экспортеры и жесткая денежно-кредитная политика. Они будут способствовать укреплению рубля и сглаживанию резких колебаний против него. Давление по-прежнему исходит от растущих расходов бюджета", - сказал он.Введение незаконных внешнеэкономических ограничений (так называемых санкций) против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулирует увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле. Объем такого увеличения пропорционален в определенной степени ограничениям в купле-продаже долларов и евро. Добытые в России биткоины могут заменить доллар в следующем году в объеме экспортно-импортных операций до 5% и это тоже может поддержать рубль.Закрытием торгов на валютной секции Мосбиржи удалось избавиться от валютных спекулянтов, торговавших против рубля десятилетиями и выводивших доллары из российской юрисдикции. Это также серьезный фактор для сильных позиций рубля, заключил Антонов.

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