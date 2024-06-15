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Нет курса, есть только путь: как рублю без доллара выжить

Нет курса, есть только путь: как рублю без доллара выжить - 15.06.2024, ПРАЙМ

Нет курса, есть только путь: как рублю без доллара выжить

Новость об очередных американских санкциях против России появилась вечером 12 июня и тут же всколыхнула общественность. Все переполошились – Россия фактически... | 15.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-15T04:04+0300

2024-06-15T04:04+0300

2024-06-15T04:04+0300

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новость об очередных американских санкциях против России появилась вечером 12 июня и тут же всколыхнула общественность. Все переполошились – Россия фактически осталась без валютных курсов. Так ли это, и что теперь ждет финансовые рынки, читайте в материале "Прайм".В День России случилось то, чего давно опасался финансовый рынок – Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий оказались в черном списке Минфина США. Американским компаниям и физлицам запрещены любые операции с ними, начиная с 13 августа.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНовые рестрикции де-факто отрезали Мосбиржу и входящие в нее компании от международной долларовой системы. Любые финансовые цепочки, в которых участвует хотя бы одна связанная с США компания или гражданин, после завершения переходного периода будут заблокированы.На практике это означает полный запрет биржевых торгов долларом США и евро. А именно они определяли до последнего момента курс рубля. С четверга Мосбиржа прекратила торги долларом, евро и инструментами, использующими эти валюты при расчете. По сути, Россия осталась без курсов, определяющих цену импортных контрактов, а, значит, стоимость товаров и услуг, привязанных к доллару.Нельзя сказать, что это стало такой уж неожиданностью. Еще пару лет назад НКЦ продумал и разослал партнерам регламент работы на случай ограничения торгов, а Банк России разработал дополнительные способы определения валютных курсов. Это в теории. А на практике после объявления санкций против биржевой инфраструктуры и остановки валютных торгов в обменниках началась паника – доллар скупали по 120, а то и по 200 рублей, а индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов.Выхода нет. Или все же есть, и даже не один?Но переполох достаточно быстро утих. Банк России объявил, что продолжит сделки с "токсичными" валютами на внебиржевом рынке, а для определения их курсов к рублю будет использовать банковские сведения и информацию от цифровых платформ. Компании и граждане смогут по-прежнему продавать и покупать валюту через российские банки. Все средства в долларах и евро на счетах граждан и бизнеса сохранятся, деньги со вкладов будут выдавать в обычном режиме.На самом деле, обсуждалось несколько вариантов, как вернуть людям и бизнесу веру в курс, дабы не допустить паники, экономических и социальных проблем. Самый очевидный – просто его "нарисовать". Возможности для этого у Центробанка есть. Но он понимает и негативные последствия – уход бизнеса в тень, нарушение финансовой стабильности, появление черного валютного рынка, о котором все успели забыть.Использование для определения курса внебиржевого рынка гораздо лучше. Речь идет о сделках, проводимых напрямую между контрагентами без подключения биржевой инфраструктуры. Конечно, это создает определенные возможности для спекуляций. Но в конечном итоге финансовая система стремится к балансу. Спрос и предложение сойдутся в одной точке, и ей станет цена, по которой одни готовы купить, а другие – продать валюту."Если анализировать средний курс покупки и продажи безналичных долларов в мобильных приложениях топ-3 банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) то можно оценить средний курс доллара как 88,80 рублей. Естественно, выборка ЦБ значительно больше и включает операции не только физических, но и юридических лиц", - рассуждает доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Еще один вариант – определение курса доллара и евро через курсы других валют, которые по-прежнему торгуются на Мосбирже. Это юань, дирхам ОАЭ, казахский тенге и многие другие. Можно использовать корзину из нескольких валют, а также привязку к сырьевым товарам, торгующимся на бирже.Также никто не мешает проводить на срочном рынке торги фьючерсными контрактами, расчеты по которым привязаны к доллару. Получится курс, обеспеченный деньгами совершающих сделки инвесторов. Можно использовать и прочие инструменты срочного рынка.Как говорится, нет худа без добра – ограничения против российской биржевой инфраструктуры стимулируют рост доли внешней торговли в цифровых валютах. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, добытые в России биткоины могут заменить доллар в следующем году в объеме экспортно-импортных операций до 5%."Закрытием торгов на валютной секции Мосбиржи удалось избавиться от валютных спекулянтов, торговавших против рубля десятилетиями и выводивших доллары из российской юрисдикции. Все это может укрепить рубль", - полагает он.В целом аналитики не ждут резкого обвала нацвалюты, а также дефицита долларов и евро в обменниках. Другое дело, что спред между покупкой и продажей может стать больше, кроме того, курсы в разных банках могут значительно отличаться. Так что желающим приобрести валюту придется, как в прежние времена, тщательно это изучать. А кто-то, возможно, снова сможет зарабатывать на разнице курсов.Биржевой переполох отменяетсяТо же касается биржи, на который заблокированы торги долларом и евро. В моменте индекс Мосбиржи просел, но позже отыграл потери. На конец недели его снижение от максимума текущего года составляло чуть более 10%.Никакой паники и вывода средств на бирже не наблюдается. Как и обвально подешевевших акций. "Целый ряд нефтяных компаний, например, “Лукойл”, находятся на исторических максимумах. Что касается банков, то такие компании, как Сбербанк, если не на пике, то очень близко к нему", - говорит СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко. Те, кто проседает, делают это не только и не столько из-за санкций. Давление на российский рынок оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, отмена дивидендов "Газпрома" и оказавшиеся низкими дивиденды "Магнита".В целом рынок адекватно оценивает компании. Есть интересные активы, которые находятся не в лучшей форме, но имеют неплохой потенциал. Покупать ли их сейчас – вопрос личной стратегии, уровня риска и горизонта инвестирования. Но в целом сохраняется высокий спрос на менее рисковые активы."Инвесторы могут получить двухзначную доходность при меньших рисках, инвестируя в облигации и другие консервативные финансовые инструменты", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.Вскоре рынок акций должен получить поддержку от начала сезона выплаты дивидендов. Полученные инвесторами средства в значительной мере вернутся на биржу в июле-августе, что добавит оптимизма.В нынешней ситуации ждать значительных взлетов от акций не стоит. Кравченко советует держать часть средств в фондах денежного рынка, а фонды акций докупать на просадках. "Стоит делать ставку на стратегии активного управления, которые могут показать доходность выше индекса", - заключил он.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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