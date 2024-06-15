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США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины - 15.06.2024, ПРАЙМ
США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины
Соединенные Штаты намерены выделить более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через... | 15.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-15T14:31+0300
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ВАШИНГТОН, 15 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены выделить более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и государственный департамент США, следует из сообщения Белого дома. "Камала Харрис объявляет, что США предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и госдепартамент для поддержки народа Украины", - сообщается в опубликованном на портале Белого дома материале.Согласно документу, эта сумма будет включать в себя 500 миллионов долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины. Кроме того, 379 миллионов гуманитарной помощи от госдепа и USAID будут вложены в удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта. В документе также написано, что государственный департамент в сотрудничестве с конгрессом планирует предоставить 300 миллионов долларов на нужды пограничников и правоохранительных органов Украины. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова говорила, что Россия не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
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США выделят более 1,5 миллиарда долларов для Украины
США выделят более $1,5 млрд на энергосектор, гуманитарные нужды и безопасность Украины
ВАШИНГТОН, 15 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены выделить более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и государственный департамент США, следует из сообщения Белого дома.
"Камала Харрис объявляет, что США предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и госдепартамент для поддержки народа Украины", - сообщается в опубликованном на портале Белого дома материале.
Согласно документу, эта сумма будет включать в себя 500 миллионов долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление 324 миллионов из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины.
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Кроме того, 379 миллионов гуманитарной помощи от госдепа и USAID будут вложены в удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта.
В документе также написано, что государственный департамент в сотрудничестве с конгрессом планирует предоставить 300 миллионов долларов на нужды пограничников и правоохранительных органов Украины.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова говорила, что Россия не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.