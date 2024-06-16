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Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2.5 часа

Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2.5 часа - 16.06.2024, ПРАЙМ

Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2.5 часа

Японский премьер-министр Фумио Кисида вернулся на родину после пребывания в Швейцарии на саммите по Украине всего 2,5 часа, следует из подсчетов РИА Новости на... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T12:48+0300

2024-06-16T12:48+0300

2024-06-16T12:48+0300

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ТОКИО, 16 июн – ПРАЙМ. Японский премьер-министр Фумио Кисида вернулся на родину после пребывания в Швейцарии на саммите по Украине всего 2,5 часа, следует из подсчетов РИА Новости на основании программы пребывания премьера в Швейцарии и сообщений СМИ. Кисида вылетел в Цюрих из Италии, где принимал участие в саммите "Большой семерки", в 20.47 по токийскому времени (13.47 по местному времени и 14.47 мск). Прибыв в Цюрих в 22.26 по токийскому времени (15.26 по местному времени и 16.26 мск), он поехал в Бюргеншток, куда прибыл незадолго до полуночи по токийскому времени (около 17.00 по местному и около 18.00 мск). Камеры прямой трансляции зафиксировали его приезд на конференцию около 00.03 по Токио 16 июня (17.03 по местному времени и 18.03 мск 15 июня). До фотосессии, которая прошла около 02.00 в воскресенье по токийскому времени (около 19.00 по местному времени и 20.00 мск), японский премьер-министр выступил с речью. Через полчаса, примерно в 02.30 воскресенья по Токио (19.30 по местному времени и 20.30 мск субботы) он, как и планировалось, уже покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда благополучно вылетел на родину в 04.07 в воскресенье по токийскому времени (21.07 по местному и 22.07 мск субботы). Полет на родину занял почти 13 часов и в 16.49 по Токио он приземлился в токийском аэропорту Ханэда. Ранее заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла. "Мирный саммит" по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Во время встречи участники обсуждают "формулу мира" Зеленского, которую он представил в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html

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