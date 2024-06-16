Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849216025.html
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира - 16.06.2024, ПРАЙМ
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира
Украинский лидер Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив российского президента Владимира Путина станет понятно, | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T13:09+0300
2024-06-16T13:17+0300
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив российского президента Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы государства журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Кроме того, как отметил Песков, Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине. По его словам, де-юре это будет нелегитимно. Однако он добавил, что любой политик, который ценит родину, задумался бы над инициативой Путина о мире.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://1prime.ru/20240614/ultimatum-849192989.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
13:09 16.06.2024 (обновлено: 13:17 16.06.2024)
 
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира

Песков: посмотрим, готов ли Зеленский на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив российского президента Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы государства журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Кроме того, как отметил Песков, Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине. По его словам, де-юре это будет нелегитимно. Однако он добавил, что любой политик, который ценит родину, задумался бы над инициативой Путина о мире.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом
14 июня, 17:40
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала