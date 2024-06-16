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Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира - 16.06.2024, ПРАЙМ
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира
Украинский лидер Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив российского президента Владимира Путина станет понятно, | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T13:09+0300
2024-06-16T13:09+0300
2024-06-16T13:17+0300
россия
украина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив российского президента Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы государства журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.Кроме того, как отметил Песков, Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине. По его словам, де-юре это будет нелегитимно. Однако он добавил, что любой политик, который ценит родину, задумался бы над инициативой Путина о мире.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков задался вопросом, на что готов Зеленский ради сохранения мира
Песков: посмотрим, готов ли Зеленский на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив российского президента Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы государства журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Кроме того, как отметил Песков, Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине. По его словам, де-юре это будет нелегитимно. Однако он добавил, что любой политик, который ценит родину, задумался бы над инициативой Путина о мире.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Зеленский назвал предложения Путина по мирным переговорам ультиматумом