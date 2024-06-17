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Восстановление набирает обороты

Восстановление набирает обороты - 17.06.2024, ПРАЙМ

Восстановление набирает обороты

Прошедшую неделю рынок завершил на позитивной ноте: по итогам торгов в пятницу Индекс Мосбиржи повысился на 1,39% до 3215,91 п., индекс РТС вырос на 0,42% до... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T08:48+0300

2024-06-17T08:48+0300

2024-06-17T08:48+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Прошедшую неделю рынок завершил на позитивной ноте: по итогам торгов в пятницу Индекс Мосбиржи повысился на 1,39% до 3215,91 п., индекс РТС вырос на 0,42% до 1137,45 п. Спад в сегменте суверенного долга приостановился: индекс RGBI повысился в пятницу на 0,14%.Тем не менее по итогам недели доходности ОФЗ прибавили 0,17-0,40 б. п. на отрезке кривой от двух до пяти лет. Опережающий рост показали доходности облигаций на дальнем отрезке кривой доходности, что может отражать усиление опасений перед потенциальным повышением ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России.В пользу реализации подобного сценария выступают опубликованные в пятницу данные Росстата по инфляции. Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,74% за месяц, а за первые пять месяцев с начала года темпы роста индекса составили 3,22% (по сравнению с 2,38% в период с января по май 2023 года). Таким образом, годовая инфляция в мае повысилась до 8,30% (с 7,84% в конце апреля). Что касается базовой инфляции, то в мае темпы роста составили 0,87% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении базовая инфляция составила 8,64%.Подобная инфляционная картина практически не оставляет Банку России иного выбора, кроме как повысить ключевую ставку на опорном заседании в июле, если за оставшееся до заседания время не произойдет существенного замедления темпов роста индекса потребительских цен.Помимо данных по инфляции, Росстат опубликовал оценку роста ВВП России в I квартале 2024 года. Оценка совпала с предварительными расчетами: по сравнению с I кварталом 2023 года экономика России выросла на 5,4%.Банк России, в свою очередь, раскрыл данные в отношении счета текущих операций платежного баланса за период с января по май 2024 года. За первые пять месяцев с начала года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России составило $38,1 млрд (по сравнению с $21,0 млрд за первые пять месяцев 2023 года). В мае 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило $5,1 млрд ($7,1 млрд в апреле). В целом такие данные оправдывают укрепление российского рубля на данном этапе.Предстоящая неделя не будет насыщена корпоративными событиями. Из макроэкономических новостей на неделе будут опубликованы данные Росстата по индексу цен производителей за май 2024 года. Кроме того, Банк России опубликует протокол июньского заседания по вопросам денежно-кредитной политики, который может отражать настроения регулятора в отношении перспектив ключевой ставки.Восстановление фондовых индексов может продолжиться, хотя дальнейшая динамика будет во многом определяться настроениями в сегменте инструментов суверенного долга.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции, рынки