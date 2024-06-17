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Счастье рубля без доллара

Счастье рубля без доллара - 17.06.2024, ПРАЙМ

Счастье рубля без доллара

После введения антироссийских санкций против Московской биржи торговля долларом и евро в России переместилась на внебиржевой рынок. Для определения официальных... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:11+0300

2024-06-17T10:11+0300

2024-06-17T10:11+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. После введения антироссийских санкций против Московской биржи торговля долларом и евро в России переместилась на внебиржевой рынок. Для определения официальных курсов этих валют к рублю Банк России теперь использует данные о межбанковских конверсионных сделках на внебиржевом валютном рынке. А динамику курсов рубля к основным валютам участники рынка отслеживают по валютным фьючерсам. По итогам торгов 14 июня фьючерс на курс доллар/рубль (USDRUBF) подорожал на 0,43% до 89,45 рубля, а фьючерс на курс евро/рубль (EURRUBF) вырос на 0,29% до 95,62 рубля. При этом рубль потерял 0,58% к китайскому юаню, курс которого составил 12,15 рубля. Курс доллара в течение дня колебался в диапазоне 88,90-90,00 рублей. Доллар перешел к росту сразу с открытия торговой сессии. К концу дня рубль сохранил умеренный плюс только по отношению к китайской валюте. Важнейшими факторами для курса российской валюты остаются динамика мировых цен на нефть и курса доллара на Форекс, состояние платежного баланса страны, налоговый период, уровень ключевой ставки Банка России и доля обязательной продажи экспортной выручки. В ближайшем будущем траекторию ключевой ставки ЦБ определят инфляционные ожидания населения и оценка дискуссий на последнем заседании. Если ожидания по инфляции вырастут, вероятность повышения ставки до 17% годовых на июльском заседании регулятора увеличится. На нефтяном рынке 14 июня торги завершились ростом цен. Стоимость сорта Brent прибавила 0,54%, закрывшись на отметке $82,56 за баррель. За неделю нефть подорожала на 3,89% - максимальный недельный прирост с апреля. Таким образом, ралли частично компенсировало предыдущее падение после решения ОПЕК+ поэтапно нарастить добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки к концу 2023 года. В США количество действующих нефтяных буровых установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы до 488 штук - минимального уровня с января 2022 года. Общее число нефтегазовых буровых вышек в стране также уменьшилось на 4 до 590 штук, что на 14% ниже показателя годичной давности. В понедельник 17 июня баррель Brent торговался по $82,32. Прогнозируется умеренный рост нефтяных котировок до $84 за баррель. Если цена Brent поднимется выше $84,50, это будет сигналом к возможному прорыву этого сопротивления. В ближайшую неделю волатильность курса рубля может остаться повышенной из-за последствий новых антироссийских санкций. Дополнительное давление на рубль может оказать рост расходов федерального бюджета. Однако серьезного ослабления российской валюты не ожидается, ее колебания будут происходить около 90 рублей за доллар. С 24 июня рубль будет получать поддержку от налогового периода. Индекс Мосбиржи вырос на 1,39%, до 3215,91 п., индекс РТС - на 0,42%, до 1137,45 п. Покупателя удалось восстановиться до 3219 на фоне ослабление рубля, но нужно проходить сопротивление 3270 п. На внутридневном графике ситуация пока под контролем продавцов. Индекс Мосбиржи может сохранить боковик на уровне 3170 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, доллар, индекс мосбиржи