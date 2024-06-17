https://1prime.ru/20240617/belorussiya-849254184.html

Минск намерен удерживать долю в 9-10% в объеме российского импорта

Минск намерен удерживать долю в 9-10% в объеме российского импорта - 17.06.2024, ПРАЙМ

Минск намерен удерживать долю в 9-10% в объеме российского импорта

Власти Белоруссии ставят целью удерживать долю республики в общем объеме российского импорта в размере 9-10%, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T23:30+0300

2024-06-17T23:30+0300

2024-06-17T23:30+0300

россия

белоруссия

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МИНСК, 17 июн – ПРАЙМ. Власти Белоруссии ставят целью удерживать долю республики в общем объеме российского импорта в размере 9-10%, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. "Конечно, задача лично для меня и для правительства состоит в том, что нам надо ни в коем случае не опустить планку и держать свою долю в российском импорте. Как минимум 9-10% в импорте РФ мы должны занимать. На это направлена работа наших государственных органов, предприятий. Мы знаем, что для этого делать. Считаю, что раз уж мы заняли место на этом рынке, нам нельзя уступить позиции", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, под это разрабатывается соответствующая стратегия действий на российском рынке, в частности, развития присутствия в российских регионах, развития сбытовых цепочек и сервиса белорусской техники. Головченко напомнил, что республика намерена создавать в крупных городах РФ белорусские торговые дома. Премьер-министр также отметил, что у Белоруссии во внешней торговле с Россией долгое время, десятилетиями, складывалось большое отрицательное сальдо торговли товарами. "Доходило оно когда-то до 9 миллиардов долларов. А вот последние четыре-пять лет всегда было в районе четырех, пяти, даже шести миллиардов долларов. Я могу, наверное, с определенной гордостью за нашу страну сказать, что сейчас у нас нет отрицательного сальдо в торговле с Россией. Хотя мы не снизили импорт из России. Мы настолько нарастили объемы поставок в Россию", - подчеркнул он. Говоря в целом о внешней торговле Белоруссии, премьер отметил, что "пока немножко есть отрицательное сальдо". "Услуги (торговля услугами – ред.) чуть-чуть недотянули. У нас обычно отрицательное сальдо по товарам компенсируется услугами (положительным сальдо торговли услугами – ред.), но чуть-чуть сейчас недотянули", - сказал Головченко. При этом он рассказал про положительные тенденции в экспорте белорусских сельхозпродукции и продовольствия. "За четыре месяца этого года 2,7 миллиарда долларов мы взяли. Конъюнктура цен тоже улучшается по продуктам питания. Я думаю, что АПК в этом году должен сыграть очень важную роль в общей копилке страны", - добавил премьер-министр. Головченко также заявил, что в целом экономика страны находится "в здоровом, равновесном состоянии". "Все параметры - широкая денежная масса, кредитная задолженность - находятся в "зеленой зоне". У правительства они не вызывают никаких опасений. Мы следим за этим очень плотно", - сказал он. Премьер добавил, что сейчас проинфляционных факторов "нет и близко".

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