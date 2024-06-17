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В ГД одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В ГД одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми
В ГД одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми - 17.06.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:45+0300
2024-06-17T12:45+0300
госдума
выплаты
семья
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер дохода семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на душу населения. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за ее назначением, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Гражданин вправе подать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, но при условии отсутствия у лиц, которым она выплачивается, задолженности по уплате алиментов. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом Соцфонд и федеральные органы, взаимодействующие в процессе назначения и предоставления выплаты, должны до 1 мая 2026 года провести мероприятия по настройке и бесперебойной работе информационных систем.
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госдума, выплаты, семья
Госдума, выплаты, семья
12:45 17.06.2024
 
В ГД одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми

Бюджетный комитет ГД одобрил ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если размер дохода семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума на душу населения.
Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства.
Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за ее назначением, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Гражданин вправе подать в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.
Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, но при условии отсутствия у лиц, которым она выплачивается, задолженности по уплате алиментов.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом Соцфонд и федеральные органы, взаимодействующие в процессе назначения и предоставления выплаты, должны до 1 мая 2026 года провести мероприятия по настройке и бесперебойной работе информационных систем.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
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