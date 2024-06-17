https://1prime.ru/20240617/intervyu-849241130.html

Подход к проверкам сейчас принципиально иной

Подход к проверкам сейчас принципиально иной - 17.06.2024, ПРАЙМ

Подход к проверкам сейчас принципиально иной

Как меняется деятельность контрольно-надзорных органов в новых экономических условиях, какие задачи стоят перед ними, что происходит с проверками бизнеса и... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:41+0300

2024-06-17T14:41+0300

2024-06-17T14:46+0300

счетная палата

интервью

надзор

интервью

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849240159_0:101:511:388_1920x0_80_0_0_8c70ea6c01e21b5cae590d9918654e8a.jpg

МОСКВА, 17 июнь – ПРАЙМ. Как меняется деятельность контрольно-надзорных органов в новых экономических условиях, какие задачи стоят перед ними, что происходит с проверками бизнеса и организаций и каким должно стать патриотическое воспитание молодежи, рассказала агентству "Прайм" аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.- Светлана Юрьевна, хотелось бы начать разговор с хорошей для экономики новости - в 2023 году на внешние рынки вышло более 60 тысяч российских малых предприятий – в 1,2 раза больше, чем в 2021 году. Благодаря чему это произошло?- Это лишь верхушка айсберга. Мы наблюдаем серьезный рост числа компаний, занятых семейным бизнесом, продвигаем на внешние рынки массу отечественных товаров. За всем этим стоит программа поддержки бизнеса на почти 1,7 триллиона рублей. Все мы помним, что после объявления антироссийских санкций был принят ряд законопроектов о поддержке бизнеса. Они заработали и дают позитивные результаты.- Что изменилось в лучшую сторону для бизнеса?- Один из блоков, который я курирую – контрольно-надзорная деятельность. Контрольно-надзорные органы в целом снизили число проверок. Их количество сократилось более чем в четыре раза по сравнению с допандемийным 2019 годом, и это большое подспорье для бизнеса. Были приняты законодательные изменения, к которым мы шли почти 10 лет. В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 12 тысяч ненужных нормативных актов, постановлений, документов, которые были настоящими оковами для предпринимателей, не давали им возможности развиваться, отрывали время, ресурсы. Не останавливается эта работа и сейчас.- То есть, утвержденная в прошлом году Концепция совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года уже работает? И на местах тоже?- Конечно, работает, как на федеральном, так и на региональном уровне. Вот пример практических изменений: внеплановых проверок, которые держали бизнес в напряжении, практически не осталось. Все проверки согласуются с органами прокуратуры, для этого приняты необходимые изменения в законодательстве. Создан единый реестр контрольной (надзорной) деятельности, отслеживающий такие проверки. Каждая из них тщательно анализируется – кто и кого проверяет, почему. Это помогает развить среду добросовестности, не кошмарить ни школы, ни больницы, ни социальные предприятия.В целом мы проверили более 40 министерств и ведомств, и из 13 рекомендаций, которые мы дали правительству, 9 уже выполнено. Отчасти они и легли в основу упомянутой Концепции развития.И, конечно, на местах многое изменилось. В Совете Федерации мы недавно обсуждали муниципальный контроль, ведь не все решается наверху, на федеральном уровне. И это правильно – нельзя, чтобы центр отвечал за региональные проблемы. И они готовы брать полномочия.Вообще, Россия развивается – в плане дорог, аэропортов, прочей инфраструктуры, спортивных комплексов. Развивается и бизнес, особенно сфера услуг. Только по госпрограмме "Развитие туризма" гостиничный бизнес получил более 120 миллиардов рублей, к 2030-му году ожидается рост номерного фонда на 40%. Также к 2030 году ожидается увеличение туристического потока более чем в 2 раза. А это и новые рабочие места, и возможность поездок по стране для людей.- Но в некоторых видах бизнеса проверки возвращаются…Конечно, совсем без проверок не обойтись – необходимо соблюдение безопасности, контроль качества продукции. Это ведущий элемент, на который мы должны опираться. В мире ежедневно происходят техногенные катастрофы, и мы не должны спрашивать, почему дамба взорвалась – неправильно построена, или приняли не то, почему был такой объём сброса воды, кто отвечает за предупреждение. Это должно быть прописано и урегулировано на всех этапах – начиная от строительства и заканчивая эвакуацией в случае ЧП.Другое дело, что подход к проверкам вырабатывается принципиально иной. Вот, например, сфера импортозамещения. Мы при проверке исполнения бюджета увидели, что отдельные министерства и ведомства закупают импортную радиоэлектронную продукцию. А ведь должны уже перейти на российскую. У нас огромная программа по радиоэлектронике, которую надо развивать, а не просто осваивать бюджеты. Пока вынесено представление, но в дальнейшем надо корректировать законодательную базу, чтобы вариантов обхода не было.Или безопасность детского отдыха, актуальная сейчас тема. Президент четко поставил правительству задачу ее обеспечить. И здесь важно все – куда отправляем, что за здания, что с питанием, на каких реках плавают, где контроль, преподаватели. Я сама, будучи губернатором, видела много пионерских лагерей, куда не то что детей завозить нельзя – и ремонт начинать небезопасно. Но мы наводили порядок, чинили, мебель старую меняли.Сейчас все намного жестче контролируется, таких ситуаций уже нет. Хотя дело не только и не столько в контроле. До сих пор бывает, что дети травятся, тогда нужно проверять и бизнес жестко наказывать, если виноваты.- А сами проверки меняются?- Они становятся, во-первых, более конкретными, ведется тесная работа с министерствами, ведомствами, делается упор на цифровизацию. Многое ведь можно проверить, изучить, не дергая людей, автоматически, анализируя базы данных, документы, информацию и применяя нейросети.Во-вторых, с новым Председателем – а Борис Юрьевич имеет немалый опыт в бизнесе, связанном с ЖКХ, сферой энергетики – наша деятельность обретает новый импульс. Он человек предметный, конкретный, думаю, что ряд проверок мы пересмотрим в соответствии с поставленными президентом задачами по национальным проектам. Будут оценены и скорректированы полномочия – так, чтобы проверки были более адресными, конкретными и главное результативными.К основным нашим приоритетам относятся ежегодная проверка исполнения бюджета и его формирования на очередной бюджетный цикл. Мы провели обучение инспекторов по применению наших методических рекомендаций по выявлению и оценке коррупционных рисков. Подключились к информационной системе Федерального казначейства "Риск-мониторинг" в сфере закупок.Отмечу, что зачастую проблема не в деньгах, а в принятии эффективных управленческих решений. Вот и мы в Счетной палате оцениваем – как повлияли такие управленческие решения на эффективность использования бюджетных средств, какие получены результаты. Потому что это деньги бюджета, налогоплательщиков, наших граждан, и мы должны видеть результаты. Те же природные катастрофы – у нас есть системы оценки, прогнозирования, оповещения, их надо использовать грамотно и четко. Это нормальные рабочие моменты, это задачи в том числе органов власти на местах- Много внимания власти и общество уделяют участникам СВО. Со своей стороны, органы контроля могли бы оказывать поддержку? В каком виде?- Конечно, поддержка эта должна быть всемерной, задача поставлена президентом России, работа активно ведется. Часть ребят, которые возвращаются, проходят обучение, они будут формировать новые элиты в органах управления. У каждого свои наболевшие вопросы, которые решаются – медицина, обеспечение протезами, помощь в трудоустройстве. Активно во всех субъектах нашей страны работают филиалы фонда "Защитники Отечества". Работу проводит и Минюст России. Уже 163 тысячи участников СВО и члены их семей получили бесплатную юридическую помощь. Необходимо адаптировать жилищные условия под потребности наших ветеранов при строительстве, ремонте домов это учитывать. Все это звенья одной цепи.- Приоритетные задачи развития государства, поставленные президентом, нуждаются в реформе системы образования, в том числе, важно формировать патриотизм у подрастающего поколения. Как это можно сделать? Возможно, через систему кадетского образования? Какие новые задачи нужно ставить перед педагогами?- Мы сейчас вплотную этим занимаемся. В ходе проверки Следственного комитета мы вышли на их практику работы по кадетскому образованию, хотя занимались расходами федерального бюджета в основном. Но это очень важная тема. Они по программам кадетского воспитания берут много детей-сирот, и мы их поддерживаем. Есть кадеты и у Росгвардии, и у Минкультуры даже, которое готовит духовиков для военных оркестров. Но проблема в том, что финансирование, обеспечение – это все идет из разных источников, а нужны общие стандарты и подходы. Ведь кадеты очень востребованы. Даже муниципалитеты, когда ищут кадры, говорят – дайте тех, у кого кадетское образование. Надеюсь, что концепция патриотического воспитания через кадетское образование будет принята, проект уже есть и мы его продвигаем. Это очень важный фактор для будущего страны, и у нас масса примеров, на которых можно учиться патриотизму.- Насколько Счетная палата сейчас включена в международную антикоррупционную повестку? Какие мероприятия запланированы на ближайшее время? Встречи с иностранными аудиторами, совместные проекты?Счетная палата входит в ИНТОСАИ, это остается неизменным. Членами этого объединения являются более 190 стран, мы активно с ними работаем по аудиту эффективности, аудиту госзакупок, аудиту целей устойчивого развития, а также по противодействию коррупции. В основном это страны Африки, Ближнего Востока. Мы изучили опыт 84 стран по противодействию коррупции, вы знаете, это гигантский пласт. На ПМЭФ 2022 в Санкт-Петербурге мы провели круглый стол с Египтом, с Арабскими Эмиратами. Затем на форуме Россия-Африка работали более чем с 15 странами. У всех них очень большой интерес к нашей практике. Многие аудиторы активно работают с отдельными странами, например, с Сирией, где мы активно делимся с коллегами своими подходами к проведению аудита. И, конечно, с МИДом России по этим направлениям находимся в тесном контакте, ведь международная повестка – это все-таки их епархия.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

счетная палата, интервью, надзор