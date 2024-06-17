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Кабмин выделит более девяти миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Кабмин выделит более девяти миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока - 17.06.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит более девяти миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Правительство РФ выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:27+0300
2024-06-17T16:27+0300
2024-06-17T16:27+0300
кабмин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока мы выделим дополнительные средства, которые получат 10 передовых инвестиционных инициатив, которые прошли соответствующий конкурсный отбор. Направим на эти цели в текущем году свыше 9,5 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сказал Мишустин. Среди таких проектов агропромышленный парк в Южно-Сахалинске, мясоперерабатывающий комплекс и новый морской порт Суходол в Приморском крае, грузовой терминал в Нижнем Бестяхе в Якутии, гостинично-деловой центр в Петропавловске-Камчатском и база отдыха в Паратунке на Камчатке, горно-металлургические и газохимические мощности. За счет субсидий предприятия смогут возместить затраты на электрические, инженерные, тепловые и транспортные сети, которые необходимы для их деятельности. Реализация проектов позволит создать почти восемь тысяч новых рабочих мест. Всего за два года на такие цели выделено более 18 миллиардов рублей. "Рассчитываем, что это решение будет способствовать притоку частных инвестиций. В первую очередь – в ключевые для экономического развития отрасли. И улучшению жизни наших граждан на Дальнем Востоке", – подчеркнул Мишустин.
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россия
Кабмин выделит более девяти миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Мишустин: кабмин выделит свыше 9,5 млрд руб на инвестпроекты на Дальнем Востоке
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока мы выделим дополнительные средства, которые получат 10 передовых инвестиционных инициатив, которые прошли соответствующий конкурсный отбор. Направим на эти цели в текущем году свыше 9,5 миллиардов рублей из федерального бюджета", - сказал Мишустин.
Среди таких проектов агропромышленный парк в Южно-Сахалинске, мясоперерабатывающий комплекс и новый морской порт Суходол в Приморском крае, грузовой терминал в Нижнем Бестяхе в Якутии, гостинично-деловой центр в Петропавловске-Камчатском и база отдыха в Паратунке на Камчатке, горно-металлургические и газохимические мощности.
За счет субсидий предприятия смогут возместить затраты на электрические, инженерные, тепловые и транспортные сети, которые необходимы для их деятельности. Реализация проектов позволит создать почти восемь тысяч новых рабочих мест. Всего за два года на такие цели выделено более 18 миллиардов рублей.
"Рассчитываем, что это решение будет способствовать притоку частных инвестиций. В первую очередь – в ключевые для экономического развития отрасли. И улучшению жизни наших граждан на Дальнем Востоке", – подчеркнул Мишустин.