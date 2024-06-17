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Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки - 17.06.2024, ПРАЙМ
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки
Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры РФ до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщили журналистам | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:56+0300
2024-06-17T15:56+0300
2024-06-17T16:06+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры РФ до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до конца 2024 года."Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 июня. Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных IT-специалистов в регионах", - говорится в сообщении.Там напомнили, что льготные ипотечные кредиты IT-специалистам выдаются с 2022 года. С момента запуска программы выдано свыше 66 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 591 миллиарда рублей.
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ипотека, it-ипотека, минфин, минцифры
ипотека, IT-ипотека, Минфин, Минцифры
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки
Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать продление льготной IT-ипотеки
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры РФ до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до конца 2024 года.
"Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 июня. Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных IT-специалистов в регионах", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что льготные ипотечные кредиты IT-специалистам выдаются с 2022 года. С момента запуска программы выдано свыше 66 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 591 миллиарда рублей.
ВТБ намерен временно приостановить выдачу IT-ипотеки