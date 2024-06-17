Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/ipoteka-849243659.html
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки - 17.06.2024, ПРАЙМ
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки
Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры РФ до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщили журналистам | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:56+0300
2024-06-17T16:06+0300
ипотека
it-ипотека
минфин
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры РФ до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до конца 2024 года."Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 июня. Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных IT-специалистов в регионах", - говорится в сообщении.Там напомнили, что льготные ипотечные кредиты IT-специалистам выдаются с 2022 года. С момента запуска программы выдано свыше 66 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 591 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240615/ipoteka-849205145.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, it-ипотека, минфин, минцифры
ипотека, IT-ипотека, Минфин, Минцифры
15:56 17.06.2024 (обновлено: 16:06 17.06.2024)
 
Минфин и Минцифры проработают вопрос продления льготной IT-ипотеки

Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать продление льготной IT-ипотеки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры РФ до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до конца 2024 года.
"Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 июня. Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных IT-специалистов в регионах", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что льготные ипотечные кредиты IT-специалистам выдаются с 2022 года. С момента запуска программы выдано свыше 66 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 591 миллиарда рублей.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
ВТБ намерен временно приостановить выдачу IT-ипотеки
15 июня, 11:43
 
ипотекаIT-ипотекаМинфинМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала