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Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина
Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина - 17.06.2024, ПРАЙМ
Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина
Украина не может просто отвергнуть мирное предложение России, говорится в материале британского издания UnHerd. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:10+0300
2024-06-17T13:10+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Украина не может просто отвергнуть мирное предложение России, говорится в материале британского издания UnHerd."Предложение уже лежит на столе, и Запад не может просто взять и его проигнорировать", — сказано в публикации.Несмотря на финансовую и военную помощь, становится ясно, что ВСУ не сможет вернуть потерянные территории без передачи современного западного вооружения. Кроме того, мирное предложение Москвы может быть возможностью для Украины стать процветающей страной с поддержкой Запада, как это было с Южной Кореей и Западной Германией.Читатели издания в свою очередь отметили, что война удобна для акционеров военной промышленности, и Запад не оставит попыток ослабить Россию. Однако, в конце концов, украинские солдаты могут "проголосовать ногами"."Да весь этот конфликт — полный обман. Есть тонкая грань между храбростью и глупостью. Я считаю, напрочь игнорировать мирное предложение России — это явно второе", — заметил один из пользователей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:10 17.06.2024
 
Нельзя его проигнорировать. Украине пора согласиться на предложение Путина

UnHerd: Украине посоветовали не отказываться от мирного предложения Путина

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Украина не может просто отвергнуть мирное предложение России, говорится в материале британского издания UnHerd.
"Предложение уже лежит на столе, и Запад не может просто взять и его проигнорировать", — сказано в публикации.
Несмотря на финансовую и военную помощь, становится ясно, что ВСУ не сможет вернуть потерянные территории без передачи современного западного вооружения. Кроме того, мирное предложение Москвы может быть возможностью для Украины стать процветающей страной с поддержкой Запада, как это было с Южной Кореей и Западной Германией.
Читатели издания в свою очередь отметили, что война удобна для акционеров военной промышленности, и Запад не оставит попыток ослабить Россию. Однако, в конце концов, украинские солдаты могут "проголосовать ногами".
"Да весь этот конфликт — полный обман. Есть тонкая грань между храбростью и глупостью. Я считаю, напрочь игнорировать мирное предложение России — это явно второе", — заметил один из пользователей.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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