https://1prime.ru/20240617/rospotrebnadzor-849252407.html

В России хотят запретить навязывать дополнительные услуги и товары

В России хотят запретить навязывать дополнительные услуги и товары - 17.06.2024, ПРАЙМ

В России хотят запретить навязывать дополнительные услуги и товары

Роспотребнадзор предложил на законодательном уровне ввести запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Законопроект опубликован на... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T21:10+0300

2024-06-17T21:10+0300

2024-06-17T21:10+0300

роспотребнадзор

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Роспотребнадзор предложил на законодательном уровне ввести запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается дополнить статью 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". Новая норма, как отмечается в пояснительной записке, предусматривает запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе путем проставления продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии с их приобретением (оказанием, выполнением)".Подчеркивается, что решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров и услуг за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия зачастую основаны на манипулировании и угрозе.В качестве примера приводится заведомое проставление "галочки", то есть автоматического согласия, на заключение договора страхования при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

https://1prime.ru/20231005/841899846.html

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роспотребнадзор