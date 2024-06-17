https://1prime.ru/20240617/rossiya-849237871.html

В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада

В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада - 17.06.2024, ПРАЙМ

В США предупредили об ответе России на опасный шаг Запада

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт обозначил государства, которым Россия могла бы направить вооружение в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T13:49+0300

2024-06-17T13:49+0300

2024-06-17T14:12+0300

россия

сша

вооружения

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Бывший офицер армии США Скотт Беннетт обозначил государства, которым Россия могла бы направить вооружение в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине. Об этом он сообщил изданию RT."Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать", — сообщил Беннет.Также бывший военнослужащий упомянул возможность отправки систем ПВО на Кубу и в Венесуэлу.Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве страны на асимметричный ответ на поставку Украине оружия дальнего радиуса действия и упомянул о возможности отправки оружия в регионы, с баз которых будет возможность нанести удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849204537.html

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