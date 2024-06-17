https://1prime.ru/20240617/sanktsii-849222557.html

США исследуют турецкие компании из-за санкций, сообщил источник

США исследуют турецкие компании из-за санкций, сообщил источник - 17.06.2024, ПРАЙМ

США исследуют турецкие компании из-за санкций, сообщил источник

Соединенные Штаты возобновили свои исследования в отношении турецкий компаний, которые могут сотрудничать с Россией в обход санкциям, рассказал РИА Новости... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T08:02+0300

2024-06-17T08:02+0300

2024-06-17T08:02+0300

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АНКАРА, 17 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты возобновили свои исследования в отношении турецкий компаний, которые могут сотрудничать с Россией в обход санкциям, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке Анкары. Тем не менее, он отметил, что подобная ситуация вряд ли приведет к прямому влиянию на турецко-американские политические отношения."Необходимо разобраться, включены ли турецкие компании в новый санкционный список США в связи с их деятельностью или в связи с их партнерской структурой. В последние месяцы США активизировали свои исследования в отношении компаний в Турции. Поскольку решения о санкциях касаются только компаний, США будет очень сложно повлиять или контролировать прибыль, которую они получат. Эти компании не смогут входить в платежные системы, находящиеся под наблюдением США, и в деловые отношения с американскими компаниями, за исключением этого санкции не будут иметь прямого влияния", - сообщил собеседник агентства.Кроме того, источник издания сообщил, что, учитывая, что де-юре Турция не подчиняется западным рестрикциям, можно сказать, что для нее их не существует. Ранее Минторговли США наложило экспортные ограничения на несколько компаний и физических лиц из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в обход антироссийских санкций. Ордера на временный отказ в экспортных привилегиях выписаны российской SkyTechnic, а также восьми фирмам вместе с аффилированными структурами в ОАЭ, Гонконге, Турции, Сербии, Индонезии и на Британских Виргинских островах. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, турция, сша