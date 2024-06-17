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ЕС продлил санкции против России по Крыму и Севастополю

ЕС продлил санкции против России по Крыму и Севастополю - 17.06.2024, ПРАЙМ

ЕС продлил санкции против России по Крыму и Севастополю

Европейский союз продлил антироссийские санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2025 года, говорится в заявлении Совета Евросоюза. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T13:24+0300

2024-06-17T13:24+0300

2024-06-17T13:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - ПРАЙМ. Европейский союз продлил антироссийские санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2025 года, говорится в заявлении Совета Евросоюза."Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2025 года", — сказано в документе.Санкции включают ограничение в экономических отношениях между ЕС и указанными российскими регионами, запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя, а также рестрикции в торговле, туризме и инвестициях.Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей голосовали за присоединение к России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.Евросоюз начал вводить санкции в отношении Крыма и Севастополя в 2014 году, после присоединения субъектов к России. Первыми под удар Брюсселя попали "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза, затем ограничения ввели против еще девяти юридических лиц.Затем Брюссель ввел запрет на импорт крымских товаров без украинской лицензии и поставки в регион технологий для фирм, работающих в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций. К концу 2014 года ЕС наложил санкции на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также введены ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов.Кроме того, Европейский союз запретил выдавать визы владельцам полученных в Крыму российских загранпаспортов.

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