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ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком

ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком - 17.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком

Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:34+0300

2024-06-17T16:34+0300

2024-06-17T17:00+0300

банк россии

газпромбанк

рубль

газ

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России."В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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