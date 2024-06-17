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ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком - 17.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком
ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком
Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:34+0300
2024-06-17T17:00+0300
банк россии
газпромбанк
рубль
газ
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России."В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.
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газпромбанк, рубль, газ
Банк России, Газпромбанк, рубль, Газ
16:34 17.06.2024 (обновлено: 17:00 17.06.2024)
 
ЦБ раскрыл схему продаж валюты Газпромбанком

ЦБ: Газпромбанк на внебиржевом рынке поменяет валюту на рубли для оплаты газа иностранцами

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Газпромбанк - уполномоченный банк по расчетам иностранных покупателей за российский газ в рублях - будет продавать полученную от них валюту на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России.
"В соответствии с пунктом 10 указа президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых ПАО "Московская биржа ММВБ - РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя … осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей … на специальный валютный счет типа "К" … на внебиржевом валютном рынке", - говорится в решении.
 
Банк РоссииГазпромбанкрубльГаз
 
 
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