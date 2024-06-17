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Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России
Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России
Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:19+0300
2024-06-17T16:19+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы делаем все, чтобы в полной мере раскрыть туристический потенциал нашей страны. Важно запускать привлекательные маршруты, формировать современные качественные средства размещения, повышать уровень и качество обслуживания, уровень сервиса", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина добавил, что спрос на путешествия по России растет, отметив, что правительство намерено и дальше развивать туристическую сферу страны. "Одна из главных задач сделать путешествия по стране еще комфортнее, еще интереснее, чтобы люди выбирали именно отдых в России и знали о возможностях, которые им сегодня предоставляют как государственные, так и частные структуры", - подчеркнул он.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:19 17.06.2024
 
Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России

Мишустин: кабмин делает все, чтобы раскрыть туристический потенциал страны

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы делаем все, чтобы в полной мере раскрыть туристический потенциал нашей страны. Важно запускать привлекательные маршруты, формировать современные качественные средства размещения, повышать уровень и качество обслуживания, уровень сервиса", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина добавил, что спрос на путешествия по России растет, отметив, что правительство намерено и дальше развивать туристическую сферу страны.
"Одна из главных задач сделать путешествия по стране еще комфортнее, еще интереснее, чтобы люди выбирали именно отдых в России и знали о возможностях, которые им сегодня предоставляют как государственные, так и частные структуры", - подчеркнул он.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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