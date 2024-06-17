https://1prime.ru/20240617/turizm-849244460.html

Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России

Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России - 17.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о работе над развитием туристического потенциала России

Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:19+0300

2024-06-17T16:19+0300

2024-06-17T16:19+0300

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685893_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6e8877f92f5e642f6eab0ac4f25c3bb7.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы делаем все, чтобы в полной мере раскрыть туристический потенциал нашей страны. Важно запускать привлекательные маршруты, формировать современные качественные средства размещения, повышать уровень и качество обслуживания, уровень сервиса", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина добавил, что спрос на путешествия по России растет, отметив, что правительство намерено и дальше развивать туристическую сферу страны. "Одна из главных задач сделать путешествия по стране еще комфортнее, еще интереснее, чтобы люди выбирали именно отдых в России и знали о возможностях, которые им сегодня предоставляют как государственные, так и частные структуры", - подчеркнул он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин