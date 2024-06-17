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Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду
Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду - 17.06.2024, ПРАЙМ
Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду
Военнослужащий Нацгвардии Украины случайно поджег Министерство аграрной политики, перепутав его со зданием Верховной Рады. Об этом сообщило издание "Страна.ua", | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:41+0300
2024-06-17T12:41+0300
2024-06-17T12:41+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Военнослужащий Нацгвардии Украины случайно поджег Министерство аграрной политики, перепутав его со зданием Верховной Рады. Об этом сообщило издание "Страна.ua", сославшись на источники в правоохранительных органах.Отмечается, что украинский военный 17 июня в пять часов 15 минут утра бросил два "коктейля Молотова" в Министерство аграрной политики Украины."После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - сообщает издание.В публикации "Страны" в Telegram не указано, что грозит злоумышленнику.
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Происшествия, УКРАИНА, Верховная рада
Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду
"Страна": украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Военнослужащий Нацгвардии Украины случайно поджег Министерство аграрной политики, перепутав его со зданием Верховной Рады. Об этом сообщило издание "Страна.ua"
, сославшись на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что украинский военный 17 июня в пять часов 15 минут утра бросил два "коктейля Молотова" в Министерство аграрной политики Украины.
"После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - сообщает издание.
В публикации "Страны" в Telegram не указано, что грозит злоумышленнику.
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