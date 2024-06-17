https://1prime.ru/20240617/ukraina-849235485.html

Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду

Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду - 17.06.2024, ПРАЙМ

Перепутал. СМИ сообщили о провалившейся попытке поджечь Верховную Раду

Военнослужащий Нацгвардии Украины случайно поджег Министерство аграрной политики, перепутав его со зданием Верховной Рады. Об этом сообщило издание "Страна.ua", | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:41+0300

2024-06-17T12:41+0300

2024-06-17T12:41+0300

происшествия

украина

верховная рада

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Военнослужащий Нацгвардии Украины случайно поджег Министерство аграрной политики, перепутав его со зданием Верховной Рады. Об этом сообщило издание "Страна.ua", сославшись на источники в правоохранительных органах.Отмечается, что украинский военный 17 июня в пять часов 15 минут утра бросил два "коктейля Молотова" в Министерство аграрной политики Украины."После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - сообщает издание.В публикации "Страны" в Telegram не указано, что грозит злоумышленнику.

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849212483.html

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украина, верховная рада