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НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность - 17.06.2024, ПРАЙМ
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
Государства-члены НАТО рассматривают варианты приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, рассказал генеральный секретарь... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T05:38+0300
2024-06-17T05:38+0300
2024-06-17T05:38+0300
россия
нато
йенс столтенберг
ядерное оружие
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Государства-члены НАТО рассматривают варианты приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг британскому изданию Telegraph."Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - цитирует газета Столтенберга. Кроме того, как отмечается в статье, генсек упомянул, что альянс обязан показать миру свой ядерный потенциал для того, чтобы послать четкий сигнал его врагам. В этой связи он уточнил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который может вырасти до тысячи боеголовок к началу 2030-х годов, что, вероятноЮ станет причиной военного столкновения НАТО и КНР в будущем.Российский лидер Владимир Путин 7 июня напомнила, что Россия, согласно ее доктрине, использует ядерное оружие только в исключительном случае. Он не наступил, отмечал Путин.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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россия, нато, йенс столтенберг, ядерное оружие
РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг, ядерное оружие
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
Столтенберг: страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Государства-члены НАТО рассматривают варианты приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг британскому изданию Telegraph
.
"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - цитирует газета Столтенберга.
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Кроме того, как отмечается в статье, генсек упомянул, что альянс обязан показать миру свой ядерный потенциал для того, чтобы послать четкий сигнал его врагам. В этой связи он уточнил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который может вырасти до тысячи боеголовок к началу 2030-х годов, что, вероятноЮ станет причиной военного столкновения НАТО и КНР в будущем.
Российский лидер Владимир Путин 7 июня напомнила, что Россия, согласно ее доктрине, использует ядерное оружие только в исключительном случае. Он не наступил, отмечал Путин.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.