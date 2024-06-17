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Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года

Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года - 17.06.2024, ПРАЙМ

Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года

Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьером Фумио Кисидой впервые с 2001 года упал до 19%, такие данные опроса... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:20+0300

2024-06-17T10:20+0300

2024-06-17T10:20+0300

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ТОКИО, 17 июн – ПРАЙМ. Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьером Фумио Кисидой впервые с 2001 года упал до 19%, такие данные опроса общественного мнения обнародовала газета "Асахи". Впервые с 2001 года, когда начали проводиться опросы по системе случайной компьютерной выборки респондентов, рейтинг партии, находящейся у власти, составил 19%. До сих пор антирекрод в 20% принадлежал соратнику Кисиды, зампредседателя партии Таро Асо в его бытность премьером в 2009 году. По сравнению с результатом предыдущего опроса падение составило 5%. Рейтинг правительства оказался ненамного выше – 22%, не доверяют правительству 64% опрошенных. При этом оппозиционные партии показывают еще менее убедительные показатели: популярность главной оппозиционной силы - Конституционно-демократической партии - составил 8%, у остальных по 3%. Больше всего голосов в опросе – 60% - набрал ответ "нет партии, которую я поддерживаю". Опрос проводился 15-16 июня методом случайной компьютерной выборки по телефону, в опросе приняли участие 1012 человек.

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япония, рекорд