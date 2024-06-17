https://1prime.ru/20240617/yaponiya-849226662.html
Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года
Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года - 17.06.2024, ПРАЙМ
Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года
Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьером Фумио Кисидой впервые с 2001 года упал до 19%, такие данные опроса... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:20+0300
2024-06-17T10:20+0300
2024-06-17T10:20+0300
политика
япония
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/12/841251244_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_c40cfd2562db2c01b30afb38985ce090.jpg
ТОКИО, 17 июн – ПРАЙМ. Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьером Фумио Кисидой впервые с 2001 года упал до 19%, такие данные опроса общественного мнения обнародовала газета "Асахи". Впервые с 2001 года, когда начали проводиться опросы по системе случайной компьютерной выборки респондентов, рейтинг партии, находящейся у власти, составил 19%. До сих пор антирекрод в 20% принадлежал соратнику Кисиды, зампредседателя партии Таро Асо в его бытность премьером в 2009 году. По сравнению с результатом предыдущего опроса падение составило 5%. Рейтинг правительства оказался ненамного выше – 22%, не доверяют правительству 64% опрошенных. При этом оппозиционные партии показывают еще менее убедительные показатели: популярность главной оппозиционной силы - Конституционно-демократической партии - составил 8%, у остальных по 3%. Больше всего голосов в опросе – 60% - набрал ответ "нет партии, которую я поддерживаю". Опрос проводился 15-16 июня методом случайной компьютерной выборки по телефону, в опросе приняли участие 1012 человек.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/12/841251244_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_4b0b36e3022a3fb6ce04bcf59323e9e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, рекорд
Рейтинг правящей партии Японии упал до рекорда с 2001 года
"Асахи": рейтинг правящей партии Японии упал до рекордных с 2001 года 19 процентов
ТОКИО, 17 июн – ПРАЙМ. Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии во главе с премьером Фумио Кисидой впервые с 2001 года упал до 19%, такие данные опроса общественного мнения обнародовала газета "Асахи".
Впервые с 2001 года, когда начали проводиться опросы по системе случайной компьютерной выборки респондентов, рейтинг партии, находящейся у власти, составил 19%. До сих пор антирекрод в 20% принадлежал соратнику Кисиды, зампредседателя партии Таро Асо в его бытность премьером в 2009 году.
По сравнению с результатом предыдущего опроса падение составило 5%.
Рейтинг правительства оказался ненамного выше – 22%, не доверяют правительству 64% опрошенных.
При этом оппозиционные партии показывают еще менее убедительные показатели: популярность главной оппозиционной силы - Конституционно-демократической партии - составил 8%, у остальных по 3%. Больше всего голосов в опросе – 60% - набрал ответ "нет партии, которую я поддерживаю".
Опрос проводился 15-16 июня методом случайной компьютерной выборки по телефону, в опросе приняли участие 1012 человек.