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Курс юаня упал ниже 12 рублей

Курс юаня упал ниже 12 рублей - 17.06.2024, ПРАЙМ

Курс юаня упал ниже 12 рублей

Рубль ускорил рост к юаню: курс китайской валюты на торгах в понедельник снова опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:15+0300

2024-06-17T16:15+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рубль ускорил рост к юаню: курс китайской валюты на торгах в понедельник снова опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 16 копеек - до 11,99 рубля. В минувший четверг, 13 июня, юань впервые с июня 2023 года опустился ниже 12 рублей.

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