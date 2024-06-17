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Курс юаня упал ниже 12 рублей
Курс юаня упал ниже 12 рублей - 17.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня упал ниже 12 рублей
Рубль ускорил рост к юаню: курс китайской валюты на торгах в понедельник снова опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:15+0300
2024-06-17T16:15+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рубль ускорил рост к юаню: курс китайской валюты на торгах в понедельник снова опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 16 копеек - до 11,99 рубля. В минувший четверг, 13 июня, юань впервые с июня 2023 года опустился ниже 12 рублей.
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рубль, юань, курсы валют
Курс юаня упал ниже 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже упал ниже 12 рублей днем 17 июня
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рубль ускорил рост к юаню: курс китайской валюты на торгах в понедельник снова опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 16 копеек - до 11,99 рубля.
В минувший четверг, 13 июня, юань впервые с июня 2023 года опустился ниже 12 рублей.