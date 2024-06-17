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Британская газета назвала Зеленского премьером Украины - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Британская газета назвала Зеленского премьером Украины
Британская газета назвала Зеленского премьером Украины - 17.06.2024, ПРАЙМ
Британская газета назвала Зеленского премьером Украины
Материал с саммита мира в Швейцарии, где Владимир Зеленский обозначается в качестве премьер-министра Украины, опубликовала газета Daily Mail. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:36+0300
2024-06-17T14:12+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Материал с саммита мира в Швейцарии, где Владимир Зеленский обозначается в качестве премьер-министра Украины, опубликовала газета Daily Mail."Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию", — с таким заголовком вышла публикация издания.Полномочия Зеленского в качестве президента страны завершились 20 мая, однако выборы главы государства так и не были организованы. Зеленский заявил, что выборы "несвоевременны" на фоне действия в стране военного положения.Ранее президент России Владимир Путин указал, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218535.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:36 17.06.2024 (обновлено: 14:12 17.06.2024)
 
Британская газета назвала Зеленского премьером Украины

Британская газета Daily Mail назвала Зеленского премьер-министром Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Материал с саммита мира в Швейцарии, где Владимир Зеленский обозначается в качестве премьер-министра Украины, опубликовала газета Daily Mail.
"Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию", — с таким заголовком вышла публикация издания.
Полномочия Зеленского в качестве президента страны завершились 20 мая, однако выборы главы государства так и не были организованы. Зеленский заявил, что выборы "несвоевременны" на фоне действия в стране военного положения.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
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