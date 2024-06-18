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СМИ: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами
СМИ: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами - 18.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами
Российские и иностранные граждане уже подали заявки на обмен заблокированных активов, процесс обмена находится на завершающей стадии. Об этом в беседе с... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:57+0300
2024-06-18T09:57+0300
2024-06-18T09:57+0300
экономика
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обмен
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские и иностранные граждане уже подали заявки на обмен заблокированных активов, процесс обмена находится на завершающей стадии. Об этом в беседе с "Известиями" заявил замминистра финансов Иван Чебесков.Согласно изданию, российские граждане уже подали более одного миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, иностранные граждане имеют возможность подать заявки до 5 июля.Вместе с тем, новые санкции против России вызывают опасения на рынке, так как активы россиян, хранимые на счетах Национального расчетного депозитария (часть "Мосбиржи"), могут быть заморожены при смене владельца ценных бумаг.Это значит, что иностранцам необходимо будет получить разрешение бельгийских и, вероятно, американских регуляторов для разблокировки активов, заметили в издании.Тем не менее, по словам основателя финансовой группы Anderida Алексея Тараповского, новые санкции не повлияют на разблокировку активов, так как обе стороны заинтересованы в успешном завершении обмена."Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.
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россия, активы, обмен
Экономика, РОССИЯ, активы, обмен
СМИ: иностранцы начали подавать заявки на обмен замороженными активами
"Известия": иностранцы стали подавать заявки на обмен заблокированными активами
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Российские и иностранные граждане уже подали заявки на обмен заблокированных активов, процесс обмена находится на завершающей стадии. Об этом в беседе с "Известиями" заявил
замминистра финансов Иван Чебесков.
Согласно изданию, российские граждане уже подали более одного миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, иностранные граждане имеют возможность подать заявки до 5 июля.
Вместе с тем, новые санкции против России вызывают опасения на рынке, так как активы россиян, хранимые на счетах Национального расчетного депозитария (часть "Мосбиржи"), могут быть заморожены при смене владельца ценных бумаг.
Это значит, что иностранцам необходимо будет получить разрешение бельгийских и, вероятно, американских регуляторов для разблокировки активов, заметили в издании.
Тем не менее, по словам основателя финансовой группы Anderida Алексея Тараповского, новые санкции не повлияют на разблокировку активов, так как обе стороны заинтересованы в успешном завершении обмена.
"Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.
"Инвестпалата" оценила влияние санкций Мосбиржи на обмен активов россиян