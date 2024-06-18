https://1prime.ru/20240618/analitika-849249517.html

Главная альтернатива вкладам теряет привлекательность

Главная альтернатива вкладам теряет привлекательность - 18.06.2024, ПРАЙМ

Главная альтернатива вкладам теряет привлекательность

Распродажа в ОФЗ продолжается на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок. Очередным триггером к распродаже | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:00+0300

2024-06-18T08:00+0300

2024-06-18T08:00+0300

мнения аналитиков

офз

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Распродажа в ОФЗ продолжается на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок. Очередным триггером к распродаже ОФЗ стали данные по инфляции за май и недельные данные по инфляции, которые были опубликованы в пятницу вечером.За месяц потребительские цены выросли на 0,74% после 0,50% в апреле и 0,39% в марте. Годовая инфляция по итогам мая выросла до 8,3% после 7,8% в апреле. Сезонно скорректированная инфляция, на которую смотрит ЦБ, в мае подскочила до примерно 10% после 5,8% в апреле и 4,5% в марте.В июне замедления инфляции пока тоже не происходит. Росстат сообщил, что недельная инфляция к 10 июня составила 0,12% после 0,17% неделей ранее. Годовая инфляция, по нашим оценкам, осталась вблизи 8,3%. Мы ожидаем, что по итогам июня сезонно скорректированная инфляция составит 7-8%.Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения инфляции к целевым 4% мы ожидаем только к концу 2025 года.На минувшей неделе глава департамента ДКП Банка России К. Тремасов сообщил, что если замедления спроса и инфляции в 3-м квартале не произойдёт, то ЦБ готов повысить ставку на июльском заседании, и повышение это может быть больше, чем 100 б.п.Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку до 17-18%, при этом в рисковом сценарии мы допускаем повышение до 19-20%. Долговой рынок, по нашим оценкам, пока не закладывает повышение ключевой ставки даже до 17%. Поэтому мы ожидаем, что цены облигаций с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие недели на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок.Пока ещё не все участники рынка закладывают повышение ключевой ставки в этом году. Таким образом, пока место для переоценки рыночных ожиданий в сторону повышения ключевой ставки ещё есть, а значит цены ОФЗ в ближайшие недели, вероятно, продолжат падать по всей длине.В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой – более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5-16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17-18,5%).Индекс ОФЗ может вырасти, когда наступит ясность с траекторией ключевой ставки (где будет пик по ставке в этом цикле и когда начнётся цикл снижения ставки). Соответственно, мы не ожидаем роста индекса ОФЗ в ближайшие месяцы.В условиях повышенной неопределенности с инфляцией и ключевой ставкой наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой – более ликвидных государственных ОФЗ-ПК с текущим купоном ~15,5-16% (например, ОФЗ-ПК 29014) и более доходных корпоративных флоатеров (с купонами 17-18,5%).

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2024

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Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, офз