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ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов

ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов - 18.06.2024, ПРАЙМ

ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановки банками подозрительных денежных переводов. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T17:18+0300

2024-06-18T17:18+0300

2024-06-18T17:18+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановки банками подозрительных денежных переводов. Сейчас банки обязаны проверять входящие платежи на мошенничество и вправе приостанавливать исполнение денежного перевода на два дня. Документ увеличивает этот срок до пяти дней. А срок, в течение которого клиент обязан сообщить банку о краже денег с карт после получения от него уведомления о подозрительной операции, увеличивается с одного до 60 дней. В результате у людей будет больше времени, чтобы разобраться в ситуации и не потерять свои деньги, пояснял ранее РИА Новости автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. При этом он обращал внимание на растущее с каждым годом количество жертв мошенников. Причем подавляющая часть таких преступлений остается нераскрытыми, а их организаторы - безнаказанными, замечал депутат. Однако против законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Кабмин считает существующие сроки оптимальными: они позволяют банку своевременно приостановить операцию, а клиенту оперативно сообщить банку, что перевод денег осуществляется без его согласия. Кроме того, законопроект не учитывает положения закона, вступающего в силу с 25 июля, который устанавливает дополнительные обязанности операторов по переводу денежных средств, в том числе по возмещению всей суммы похищенных средств. Поскольку практика применения данного закона еще отсутствует, комитет по финрынку считает преждевременными изменения, предлагаемые в законопроекте. Документ также не поддержали Банк России и экспертное управление президента РФ, следует из заключения комитета.

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россия, госдума