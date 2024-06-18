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ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов
ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов - 18.06.2024, ПРАЙМ
ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановки банками подозрительных денежных переводов. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:18+0300
2024-06-18T17:18+0300
2024-06-18T17:18+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановки банками подозрительных денежных переводов. Сейчас банки обязаны проверять входящие платежи на мошенничество и вправе приостанавливать исполнение денежного перевода на два дня. Документ увеличивает этот срок до пяти дней. А срок, в течение которого клиент обязан сообщить банку о краже денег с карт после получения от него уведомления о подозрительной операции, увеличивается с одного до 60 дней. В результате у людей будет больше времени, чтобы разобраться в ситуации и не потерять свои деньги, пояснял ранее РИА Новости автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. При этом он обращал внимание на растущее с каждым годом количество жертв мошенников. Причем подавляющая часть таких преступлений остается нераскрытыми, а их организаторы - безнаказанными, замечал депутат. Однако против законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Кабмин считает существующие сроки оптимальными: они позволяют банку своевременно приостановить операцию, а клиенту оперативно сообщить банку, что перевод денег осуществляется без его согласия. Кроме того, законопроект не учитывает положения закона, вступающего в силу с 25 июля, который устанавливает дополнительные обязанности операторов по переводу денежных средств, в том числе по возмещению всей суммы похищенных средств. Поскольку практика применения данного закона еще отсутствует, комитет по финрынку считает преждевременными изменения, предлагаемые в законопроекте. Документ также не поддержали Банк России и экспертное управление президента РФ, следует из заключения комитета.
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россия, госдума
ГД отклонила увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов
ГД не поддержала увеличение срока приостановки банками подозрительных переводов
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении до пяти дней срока приостановки банками подозрительных денежных переводов.
Сейчас банки обязаны проверять входящие платежи на мошенничество и вправе приостанавливать исполнение денежного перевода на два дня. Документ увеличивает этот срок до пяти дней. А срок, в течение которого клиент обязан сообщить банку о краже денег с карт после получения от него уведомления о подозрительной операции, увеличивается с одного до 60 дней.
В результате у людей будет больше времени, чтобы разобраться в ситуации и не потерять свои деньги, пояснял ранее РИА Новости автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. При этом он обращал внимание на растущее с каждым годом количество жертв мошенников. Причем подавляющая часть таких преступлений остается нераскрытыми, а их организаторы - безнаказанными, замечал депутат.
Однако против законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Кабмин считает существующие сроки оптимальными: они позволяют банку своевременно приостановить операцию, а клиенту оперативно сообщить банку, что перевод денег осуществляется без его согласия.
Кроме того, законопроект не учитывает положения закона, вступающего в силу с 25 июля, который устанавливает дополнительные обязанности операторов по переводу денежных средств, в том числе по возмещению всей суммы похищенных средств.
Поскольку практика применения данного закона еще отсутствует, комитет по финрынку считает преждевременными изменения, предлагаемые в законопроекте. Документ также не поддержали Банк России и экспертное управление президента РФ, следует из заключения комитета.