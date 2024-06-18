https://1prime.ru/20240618/otravlenie-849277470.html
Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление
Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление - 18.06.2024, ПРАЙМ
Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление
Выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, из-за которой произошло отравление людей, вся она изъята из оборота, сообщает Роспотребнадзор. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T19:27+0300
2024-06-18T19:27+0300
2024-06-18T20:02+0300
роспотребнадзор
продукты питания
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f9203209a3703a7d15f993e26bcdd4.jpg
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, из-за которой произошло отравление людей, вся она изъята из оборота, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что в связи с регистрацией случаев ботулизма в столичном регионе, Нижегородской области и Татарстане начаты эпидемиологические расследования. Также проведены противоэпидемические мероприятия.Ведомство сообщило, что все граждане, даже с самыми легкими симптомами ботулизма, госпитализированы и получают адекватное лечение.Во взаимодействии с органами МВД в регионах, где произошло ЧП, организованы и проведены мероприятия более чем по 1,6 тысячи адресам, в том числе выявлены лица с симптомами заболевания.Также было выявлено, что предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой.По данным ведомства, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке", основные изготовители ООО "Локалкитчен" и ООО "САВОН-К", изготавливающие фасоль для салатов."Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях",- говорится в сообщении.Как сообщается, процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм. Самостоятельно были установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции. Также там нет централизованного водоснабжения, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице. Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников не было личных медкнижек, отметили в Роспотребнадзоре.Всего из оборота изъяли свыше 172 тонн опасной продукция. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены.
https://1prime.ru/20240618/meditsina-849269241.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_581b85505200c0acdf410e1e5650ff8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, продукты питания
Роспотребнадзор, продукты питания
Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление
Роспотребнадзор сообщил о выявлении поставщиков еды, вызвавшей отравление людей
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, из-за которой произошло отравление людей, вся она изъята из оборота, сообщает Роспотребнадзор.
Уточняется, что в связи с регистрацией случаев ботулизма в столичном регионе, Нижегородской области и Татарстане начаты эпидемиологические расследования. Также проведены противоэпидемические мероприятия.
Ведомство сообщило, что все граждане, даже с самыми легкими симптомами ботулизма, госпитализированы и получают адекватное лечение.
Не просто инфекция. Как отличить ботулизм от отправления
Во взаимодействии с органами МВД в регионах, где произошло ЧП, организованы и проведены мероприятия более чем по 1,6 тысячи адресам, в том числе выявлены лица с симптомами заболевания.
Также было выявлено, что предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой.
По данным ведомства, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке", основные изготовители ООО "Локалкитчен" и ООО "САВОН-К", изготавливающие фасоль для салатов.
"Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях",- говорится в сообщении.
Как сообщается, процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм. Самостоятельно были установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции. Также там нет централизованного водоснабжения, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице. Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников не было личных медкнижек, отметили в Роспотребнадзоре.
Всего из оборота изъяли свыше 172 тонн опасной продукция. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены.