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Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление

Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление - 18.06.2024, ПРАЙМ

Выявлены поставщики продукции, из-за которой произошло массовое отравление

Выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, из-за которой произошло отравление людей, вся она изъята из оборота, сообщает Роспотребнадзор. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T19:27+0300

2024-06-18T19:27+0300

2024-06-18T20:02+0300

роспотребнадзор

продукты питания

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, из-за которой произошло отравление людей, вся она изъята из оборота, сообщает Роспотребнадзор.Уточняется, что в связи с регистрацией случаев ботулизма в столичном регионе, Нижегородской области и Татарстане начаты эпидемиологические расследования. Также проведены противоэпидемические мероприятия.Ведомство сообщило, что все граждане, даже с самыми легкими симптомами ботулизма, госпитализированы и получают адекватное лечение.Во взаимодействии с органами МВД в регионах, где произошло ЧП, организованы и проведены мероприятия более чем по 1,6 тысячи адресам, в том числе выявлены лица с симптомами заболевания.Также было выявлено, что предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой.По данным ведомства, источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке", основные изготовители ООО "Локалкитчен" и ООО "САВОН-К", изготавливающие фасоль для салатов."Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях",- говорится в сообщении.Как сообщается, процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм. Самостоятельно были установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции. Также там нет централизованного водоснабжения, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице. Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников не было личных медкнижек, отметили в Роспотребнадзоре.Всего из оборота изъяли свыше 172 тонн опасной продукция. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены.

https://1prime.ru/20240618/meditsina-849269241.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспотребнадзор, продукты питания