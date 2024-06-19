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Блогер из США расскажет, как его правительство финансирует терроризм

Блогер из США расскажет, как его правительство финансирует терроризм - 19.06.2024, ПРАЙМ

Блогер из США расскажет, как его правительство финансирует терроризм

Американский блогер Джексон Хинкл намерен после возвращения в США рассказать о том, как власти страны спонсируют терроризм, помогая Украине. Об этом он сообщил... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:16+0300

2024-06-19T16:16+0300

2024-06-19T16:19+0300

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн - ПРАЙМ. Американский блогер Джексон Хинкл намерен после возвращения в США рассказать о том, как власти страны спонсируют терроризм, помогая Украине. Об этом он сообщил агентству РИА Новости."Что я скажу, когда вернусь в Соединенные Штаты, так это то, что Мелитополь, Токмак, все эти регионы, Мариуполь… я собираюсь много говорить о терроризме, который мы (США — ред.) финансируем. Одно дело — слушать репортажи и видеть заголовки газет, и совсем другое — посещать города и говорить с людьми, чьи мужья и близкие были убиты за деньги американских налогоплательщиков", — заявил он. По словам Хинкла, он пообщался с предпринимателем, который сообщил ему о высоком уровне коррупции на территории Запорожской области до начала специальной военной операции. Он также сообщил о победе России, не только о ее военном аспекте. Как в случае с Мелитополем - Россия освободила город, не выпустив ни единой пули. Кроме того, блогер расскажет обо всех новых услугах, инфраструктуре, развитии, образовании, здравоохранении, что принесла Россия и как это завоевало сердца и умы жителей новых регионов. "Даже здание позади меня, настоящий музей, который мы только что осмотрели, было построено за два месяца. На строительство одной-единственной дороги в Америке уходит 10 лет… То, что мы видим здесь — невероятно", — заключил блогер.

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сша, россия, сво, украина, терроризм, финансирование