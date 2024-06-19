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БРИКС не является "дубиной" против Запада, заявил Рябков

БРИКС не является "дубиной" против Запада, заявил Рябков - 19.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС не является "дубиной" против Запада, заявил Рябков

БРИКС не является "дубиной" или форматом, где Западу нет места, это - площадка для совместной работы всех заинтересованных сторон. Об этом заявил замглавы... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:34+0300

2024-06-19T15:34+0300

2024-06-19T15:34+0300

экономика

брикс

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. БРИКС не является "дубиной" или форматом, где Западу нет места, это - площадка для совместной работы всех заинтересованных сторон. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.Замминистра выступил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Геополитически БРИКС - это не контр-баланс, не противовес Западу. Мы не хотим, чтобы тиражировались представления о БРИКС как о некой "дубине" или "катке", что формирует новую площадку, где нет места Западу. Совершенно нет", - сказал он.Рябков добавил, что БРИКС представляет собой площадку, где страны работают друг с другом и с теми, кто в этом заинтересован.Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства назвал вопрос о следующем расширении объединения сугубо политическим. По его словам, Турция, которая заявила о желании присоединиться, это понимает. При этом, подчеркнул дипломат, БРИКС не может слишком быстро включать в себя новых членов, процесс должен быть контролируемым и безвредным для практического результата.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Алжир, Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.

https://1prime.ru/20240619/turtsiya-849285780.html

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брикс, сергей рябков, запад