https://1prime.ru/20240619/inflyatsiya-849319286.html
Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции
Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции - 19.06.2024, ПРАЙМ
Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции
Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:46+0300
2024-06-19T18:46+0300
2024-06-19T18:46+0300
банк россии
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, говорится в материалах регулятора. ЦБ ранее в июне по итогам заседания совета директоров сообщил, что для возвращения инфляции к цели, которая заявлена как "вблизи 4%", потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Одновременно из пресс-релиза был убран прогноз о том, что инфляция по итогам 2024 года составит 4,3-4,8%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что темпы роста цен в стране могут превысить ожидания, а прогноз будет пересмотрен в июле. "Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения. Для дальнейшего снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в материалах регулятора. В июне Набиуллина говорила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, то регулятор допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. В июне Банк России уже рассматривал повышение ставки вплоть до 18% годовых с текущих 16%. Годовая инфляция в РФ, по последним данным Росстата, в мае составила 8,3% против 7,84% в апреле. При этом в мае и в июне инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев ускорялись - до 11,7% и 11,9% соответственно. До этого, с января по апрель, они снижались.
https://1prime.ru/20240619/kurs-849316592.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция в россии
Банк России, инфляция в России
Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции
ЦБ: снижение инфляции потребует долгого поддержания жестких монетарных условий
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, говорится в материалах регулятора.
ЦБ ранее в июне по итогам заседания совета директоров сообщил, что для возвращения инфляции к цели, которая заявлена как "вблизи 4%", потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.
Одновременно из пресс-релиза был убран прогноз о том, что инфляция по итогам 2024 года составит 4,3-4,8%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что темпы роста цен в стране могут превысить ожидания, а прогноз будет пересмотрен в июле.
"Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения. Для дальнейшего снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в материалах регулятора.
ЦБ назвал курс доллара и евро на 20 июня
В июне Набиуллина говорила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, то регулятор допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. В июне Банк России уже рассматривал повышение ставки вплоть до 18% годовых с текущих 16%.
Годовая инфляция в РФ, по последним данным Росстата, в мае составила 8,3% против 7,84% в апреле. При этом в мае и в июне инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев ускорялись - до 11,7% и 11,9% соответственно. До этого, с января по апрель, они снижались.