https://1prime.ru/20240619/inflyatsiya-849319286.html

Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции

Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции - 19.06.2024, ПРАЙМ

Банк России сообщил, что потребуется для снижения инфляции

Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:46+0300

2024-06-19T18:46+0300

2024-06-19T18:46+0300

банк россии

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, говорится в материалах регулятора. ЦБ ранее в июне по итогам заседания совета директоров сообщил, что для возвращения инфляции к цели, которая заявлена как "вблизи 4%", потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Одновременно из пресс-релиза был убран прогноз о том, что инфляция по итогам 2024 года составит 4,3-4,8%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что темпы роста цен в стране могут превысить ожидания, а прогноз будет пересмотрен в июле. "Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения. Для дальнейшего снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в материалах регулятора. В июне Набиуллина говорила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, то регулятор допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. В июне Банк России уже рассматривал повышение ставки вплоть до 18% годовых с текущих 16%. Годовая инфляция в РФ, по последним данным Росстата, в мае составила 8,3% против 7,84% в апреле. При этом в мае и в июне инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев ускорялись - до 11,7% и 11,9% соответственно. До этого, с января по апрель, они снижались.

https://1prime.ru/20240619/kurs-849316592.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии